Steinlein om Sisto-drama: - Det er en overreaktion

På MCH Arena i Herning er der lagt op til en fest, når Superliga-sæsonen 2022/2023 skydes i gang. Men i kulissen har et drama luret, som FC Midtjylland helst ville have været foruden.

Pione Sisto var bænket i lørdagens træningskamp mod Gent, og det tog offensivspilleren bestemt ikke let på, fortæller administrerende direktør i FC Midtjylland Claus Steinlein til TV3 Sport inden fredagens kamp mod Randers FC.

- Det blev Pione skuffet og træt af. Da han blev skiftet ind, sprintede han kun en halv meter. Alle kunne se, at han var træt af det. Han sendte et meget, meget klart signal, siger Claus Steinlein.

Efterfølgende valgte klubben at indkalde Pione Sisto til et møde for at fortælle ham, at den form for opførsel ikke hører nogen steder hjemme. Men det tog Sisto langtfra pænt.

Han meddelte derfor Steinlein & co., at han havde mistet tilliden til dem og ikke kunne se en fremtid i FC Midtjylland.

- Jeg synes, det er en overreaktion fra Pione. Jeg har rost ham personligt for, at han sad ude 10 gange i træk i foråret. Det her er en træningskamp. Det er lidt for meget. Jeg håber, at han kigger sig selv i spejlet.

- Der er rigtig mange i FC Midtjylland, der har forsøgt at fortælle Pione, at det kan være, at han starter inde allerede på fredag. Der har været alle muligheder for, at han lige trak ilt ind og så tiden an, lyder det fra Claus Steinlein, der dog ikke ser nogen anden udvej, end at Pione Sisto skal finde sig en ny klub.

Som konsekvens fik Pione Sisto besked på fremover at træne med U19-holdet, indtil der var fundet en løsning på situationen, der unægtelig peger i retning af en transfer.

Men den løsning er ikke noget, der bliver bifaldt i Sisto-lejren.

- Det gavner hverken Pione eller FC Midtjylland. Det er det, som klubben har valgt at gøre. Men jeg er meget uenig i den beslutning. Det viser bare, at det bliver endnu sværere at få løst problemet, siger Angelo Sisto, der er agent og bror til Pione Sisto, til TV 3 Sport.

Agenten kigger nu efter en ny klub til Pione Sisto, der ikke har lagt skjul på, at han har som ambition at komme med til VM i Qatar til efteråret. Men han lukker alligevel døren på klem for, at fremtiden stadig ligger i FC Midtjylland.

- Jeg kigger på alle scenarier. Det er både klubskifte, men også hvis Midtjylland rækker hånden ud igen. Så er vi villige til at kigge på det, lyder det fra Angelo Sisto.