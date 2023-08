Steinlein skiller vandene efter kæk kommentar

FCM-direktør Claus Steinlein fik sagt, at FCM er det bedste hold i Superligaen siden Thomas Thomasbergs ansættelse, og det har vakt reaktioner på sociale medier

FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein er ofte god for en kæk kommentar, der skiller vandene hos fodboldfans rundt i landet.

Hans forventninger til FC Midtjylland er altid skruet helt i vejret, og det er oftest i positive vendinger, han snakker om klubben fra Herning.

Det var heller ikke anderledes på tirsdagens pressemøde, hvor FC Midtjylland offentliggjorde, at Anders Holch Povlsen har købt Matthew Benhams aktier i klubben.

Foto: Ernst van Norde

Her snakkede Steinlein nemlig om de knapt så gode sportslige resultater, som ulvene opnåede sidste sæson, men formåede stadig at få fremhævet FCM som den bedste klub i Superligaen på forskellige parametre.

- Siden vi har ansat Thomas Thomasberg som træner, jamen så ligger vi faktisk nummer et i Superligaen.

- Vi er dem, der har scoret flest mål, vi er dem, der har lukket færrest mål ind.

Annonce:

- Vi ved godt, at vi var i nedrykningsspillet, men der var også mange gode hold der, sagde Claus Steinlein på tirsdagens pressemøde. Se det hele i klippet øverst.

Lige netop den udtalelse har fået masser opmærksomhed på det sociale medie X, hvor fodboldfans ser på den på både godt og ondt.

FC Midtjyllands naboer fra Silkeborg bemærkede også Steinleins kommentar og har været ude på X og tage tykt pis på lokalrivalerne.

Klapper i

Den normalt ellers så snakkesalige Claus Steinlein havde ikke meget at sige om FCM-profilen Pione Sisto, der ikke har været en del af holdet siden i vinter, da Ekstra Bladet spurgte ind til situationen om den tidligere landsholdsspiller.

- Det er ikke i dag, at vi snakker om det, indleder direktøren over for Ekstra Bladet.

- Så du vil slet ikke komme ind på sagen?

- Nej. Jeg synes, at vi har udtalt os om det, og vi forsøger på bedste vis at hjælpe Pione. Han har ingen fremtid i FC Midtjylland. Lad os håbe, at han finder en klub, lød det kortfattet fra Steinlein.