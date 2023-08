Steinlein svarer på stikpille: Sådan lidt Ståle-agtigt

Claus Steinlein erkender over for Viaplay, at FC København har gjort det bedre end FC Midtjylland, og så svarer han på Jacob Neestrups stikpille i Tipsbladet

FC Midtjylland blev for nylig købt af Heartland med Anders Holch Povlsen i spidsen.

På tirsdagens pressemøde om nyheden kom Claus Steinlein blandt andet ind på, at det går godt sportsligt i klubben, selv om man endte i nedrykningsspillet i seneste sæson.

Her pegede han konkret på, at klubben har det højeste pointsnit i Superligaen siden Thomas Thomasbergs ansættelse, og det fik en del til at spærre øjnene op.

Det gælder også FC København-træner Jacob Neestrup, der har kommenteret på det over for Tipsbladet.

- Jeg ville gerne have set pressemødet forleden, men da Steinlein åbnede det med at sige, at FC Midtjylland har været det bedste hold siden midten af april, slukkede jeg, for det blev lidt for useriøst, sagde Neestrup til Tipsbladet.

I optakten til FC Midtjyllands kamp mod Omonia Nicosia spurgte Viaplay Claus Steinlein ind til stikpillen.

- Først vil jeg sige, at det er meget fedt, at han tænker på at kigge på vores pressemøde. Det er sådan lidt Ståle-agtigt at holde øje med, hvad konkurrenterne laver.

- Og så kan vi bare lægge os fladt ned. FCK har været det bedste hold, og jeg prøvede ikke at sige noget andet forleden dag. De vandt The Double, og de er på vej i Champions League, og de har gjort det fantastisk, siger Steinlein til Viaplay og fortsætter.

- Det, jeg prøvede at sige, var, at det ikke kun har været skidt i FCM. Siden Thomasberg blev ansat, tror jeg, at vi har 2,4 point i snit og er dem, der har det højeste gennemsnit siden.

- Jeg hørte også Neestrup sige, at de ikke har tabt i de seneste 11-12 kampe. Det har jeg kæmpe respekt for, så det var bare for at snakke om Thomasberg og den epoke, som vi har startet.

- Vi har lært af sidste års fejl, men lad os skære det helt ud. Selvfølgelig har FCK været de bedste i den sidste periode, men i forhold til pointgennemsnit har vi fået flest point, og der prøver jeg at putte lidt energi og optimisme ind i vores region.

- Hvis det genererer FCK og deres træner, så er det okay med mig, men selvfølgelig har de været dygtige. Det er der ingen tvivl om, siger Steinlein til Viaplay.

Hele interviewet med Claus Steinlein kan ses øverst i artiklen.