Steinleins stikpille: - Jeg ville kede mig

Selv om FC Midtjylland og Silkeborg er to klubber, som geografisk er tæt placeret på hinanden, så er der milevidt forskel i den måde, klubberne er drevet på.

Det fortæller Claus Steinlein, der er administrerende direktør i FC Midtjylland, i et interview til Herning Folkeblad.

I interviewet påpeger Steinlein, at Silkeborg er en veletableret og veldrevet klub med styr på tingene og økonomien, mens FC Midtjylland har større udsving og viser mere risikovillighed.

Det driftssikre kontra det innovative, påpeger han, og understreger, at han ikke kan se sig selv arbejde i Silkeborg med den type virksomhed, klubben er.

- Det er to vidt forskellige måder at drive en fodboldklub på. Jeg ville kede mig i Silkeborg med det dna, jeg har. Vi er jo en klub og en virksomhed, der tager chancer, prøver nye ting af og tilgår branchen innovativt.

- De er mere konservative og driftssikre. Jeg siger ikke, at det ene er mere rigtigt end det andet. Men det tiltrækker forskellige personlighedstyper, fortæller Steinlein til mediet, mens han samtidig kalder Silkeborg for et elevatorhold.

Steinlein med DM-guldet i 2020. Silkeborg vandt senest i 1994. Foto: Ernst van Norde

I samme interview siger Steinlein dog, at han er imponeret over det arbejde, Kent Nielsen har udført i klubben, og at han har respekt for, at Silkeborg holdt fast i træneren, selv om klubben rykkede ud af Superligaen.

De to klubber møder hinanden fredag aften i Superligaen. Kampen spilles klokken 19 i Herning.

