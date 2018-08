Stig Tøfting om bud på Brøndby-profilen: Det er jo latterligt

Simon Tibbling er væsentligt dyrere end det bud, FC Midtjylland er kommet med. Et godt stunt, siger Stig Tøfting

Skal Simon Tibbling væk fra Brøndby IF, skal der andre summer på bordet end de 7,5 millioner kroner, FC Midtjylland angiveligt har tilbudt rivalen.

Det mener Stig Tøfting, der i TV3 Sports studie mandag aften efter Superliga-kampen mellem AaB og Esbjerg, nærmede sig et grin, da vært Mads Laudrup spurgte ind til historien, som Ekstra Bladet og Sportsbladet i Sverige mandag kunne afsløre.

- Det er jo et latterligt beløb. Tibbling er en af Superligaens bedste spillere. Men det er meget god lir. De to hold skal møde hinanden i weekenden, sagde Tøfting blandt andet.

Simon Tibbling har været på kontrakt i Brøndby et år, siden han skiftede fra hollandske Groningen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er FCM's bud blevet blankt afvist af Brøndby. Tibbling er som beskrevet af Tøfting blandt Superligaens bedste midtbanespillere og i øvrigt på kontrakt i klubben i yderligere fire år.

Et bud i størrelsesordenen 30-35 millioner er mere realistisk, hvis sidste sæsons pokalvindere skal afhænde ham.

Desuden er det tvivlsomt, om Brøndby er interesseret i at sælge en profil som Tibbling til en direkte konkurrent i mesterskabskampen.

Så sent som mandag sagde han til Ekstra Bladet, at han er så godt som sikker på at blive.

- Man skal dog aldrig sige aldrig. Der skal et utroligt stort bud og et mirakel til, hvis jeg skal skifte klub, sagde han søndag efter kampen mod Vendsyssel.

