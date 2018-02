Stikker til FCK efter braget: Bange for fejl og nemme at ryste

HERNING (Ekstra Bladet): Linjerne var malet op til topbrag i Herning, for sådan plejer det at være, når FC København gæster FC Midtjylland.

Men denne søndag var det guldbejlere mod et falmende storhold, der kæmper for at komme med i top-seks, når ligaen deler sig efter 26 runder.

Det gav sig tydeligt til udtryk på banen, for på trods af en god FCK-indledning, så faldt københavnernes korthus sammen, så snart det begyndte at blæse det fjerneste på Heden.

Midtjyderne viste derimod, at man virkelig mener det seriøst i år, selv med januar-udsalget in mente og en skade til Paul Onuachu.

- Vi har selvtilliden lige nu, og da vi først kom i gang, leverede vi en solid indsats, hvor defensiven fik fat og vores individualister viste gode ting oppe foran. Det er nok for os i øjeblikket, fordi alle mand har så højt et bundniveau, sagde Jess Thorup, der ikke undlod at kommentere på, at FCK er et såret dyr denne sæson.

- Man kunne se usikkerheden i deres øjne, da vi begyndte at presse på og siden fik udlignet. De blev bange for at lave fejl, og der skulle ikke meget til for at ryste deres spillere. Det er meget kendetegnende for et mandskab i deres situation. Samtidig blev vi ved med at trykke på speederen, lød det fra FCM-chefen.

Kampens store spiller var Mikkel Duelund, der flere gange drev gæk med sine oppassere i det sejlende FCK-forsvar.

Den unge offensiv-profil udnyttede en kæmpe fejl fra William Kvist, og med sin scoring til 2-1 er Mikkel Duelund nu oppe på seks mål i de seneste ni kampe for guldbejlerne.

- Det var rart, Kvist spillede den lige i skoene på mig, men derfra var der ikke så megen betænkningstid, sagde Duelund om scoringen og satte derefter nogle ord på sin egen opblomstring i FCM-trøjen efter en svær indledning på sæsonen:

- Jeg er blevet mere erfaren og moden. Jeg har fundet en ro i mig selv, og jeg passer rigtig godt ind i vores systemskifte. Jeg er bedre på kanten og i en mere fri rolle, hvor jeg kan skifte med Wikheim i front. Det giver plads til mine spidskompetencer, og jeg er glad for mine præstationer lige nu.

Midtjyderne nedlagde FCK. Foto: Anita Graversen

- Med dine præstationer in mente, bliver du så det næste store FCM-salg?

- Det tænker jeg helt ærligt ikke over. Jeg vil vildt gerne vinde guld med FCM, og så kommer alt andet i anden række. Jeg har trods alt kun spillet 14 kampe i denne sæson, så jeg kan udvikle mig meget mere i Midtjylland.

