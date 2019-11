Stikker til Ståle: - Han er bange for os

FC Midtjylland og FC København tørner sammen i et vaskeægte topbrag på MCH Arena søndag aften. Tidligere på sæsonen spillede de to guldfavoritter 0-0 i Telia Parken, og nu mødes de altså for anden gang. Inden kickoff har FC Midtjylland et forspring på fire point ned til de danske mestre.

Optakten til kampen har blandt andet båret præg af nogle små stikpiller fra de to lejre. Først og fremmest fra FCK-manager Ståle Solbakken, der blandt andet har udtalt, at løverne allerede havde vundet Superligaen, hvis FC Midtjylland - ligesom FCK - havde spillet europæisk gruppespil i denne sæson.

Bestyrelsesformand Rasmus Ankersen svarede igen over for tipsbladet.dk og fastslog blandt andet, at Ståle Solbakken 'lige skal have tjekket op på noget med matematikken'.

FC Midtjyllands offensivprofil Emiliano Marcondes har ikke noteret sig ordkrigen i medierne, men han synes, det er god lir.

- Ståle forsvarer sig vel bare. Han har en undskyldning klar inden kampen, som han så kan bruge, hvis de taber. Jeg har noteret mig, at de brokker sig meget over, at de har mange skader, men vi har haft lige så mange. Vi har bare vist, at vi har en god trup, som kan klare, at dygtige spillere er skadet, siger Marcondes til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Det er sådan noget, Ståle altid gør, og han er god til det. Jeg kan faktisk godt lide det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør det, fordi han er bange for os.

Du tolker det som, at han er bange for jer? Hvorfor?

- Ja, 100 procent. Jeg tror, de var overraskede over, hvor gode vi var, da vi mødte dem i Parken tidligere på sæsonen. Der, tror jeg, vi overrumplede dem lidt, lyder det fra FCM-profilen.

- Vi er bedre end FC København

Emiliano Marcondes og holdkammeraterne i FC Midtjylland kan bringe sig syv point foran FC København med en sejr på søndag, og det er unægtelig en del med tanke på, at hverken FCM eller FCK smider ret mange point i denne sæson.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Ståle forsvarer sig vel bare. Han har en undskyldning klar inden kampen, som han så kan bruge, hvis de taber, siger Emiliano Marcondes. Foto: Lars Poulsen.

Lejesvenden fra Brentford FC håber, at FC Midtjylland søndag kan sætte to streger under, at de er et skridt foran FCK i denne sæson.

- Jeg glæder mig meget. Jeg ser frem til at, at vi spiller bedre end FC København og kommer til at dominere kampen. Jeg synes, det var det billede, man så, da vi mødte dem i Parken, og det skal vi gentage, så de bliver nervøse. Vi er et bedre hold end FC København, siger Marcondes og tilføjer:

- Vi er mere agressive, vi skaber flere chancer, og vi er bedre defensivt. Jeg synes, man i vores kampe kan se, at vi er rigtig gode i presspillet, og at vi er overlegne i duellerne.

Han fastslår, at han naturligvis har respekt for FC København. Særligt et par af klubbens profiler.

- FCK har selvfølgelig nogle gode spillere. De har Dame N'Doye, som jeg især er meget imponeret over, og så har FCK jo traditionelt altid nogle gode kantspillere. Jeg vil også gerne fremhæve Zeca, som efter min mening er én af de bedste spillere i Superligaen.

- Så jo, de har et godt hold, men jeg synes helt klart, vi er bedre, lyder det fra Marcondes, der i tidens løb har været en del i vælten, når han har mødt FC København:

- Det er noget særligt at møde FCK. Det er selvfølgelig specielt for FC Midtjylland, fordi det er en topkamp, og for mig personligt er det også noget særligt. Jeg er fra København og har mødt dem mange gange helt fra ungdomstiden. Det er et hold, jeg altid gerne har villet slå.

Der er kampstart i Herning søndag klokken 18.00. Ekstra Bladet dækker kampen live.

