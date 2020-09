Stjæler billedet til Sisto-pressemøde

De har gjort det før, Pione Sistos forældre, og det havde næsten været skuffende, hvis de ikke gjorde det igen, da deres søn blev præsenteret som ’ny spiller’ hos FC Midtjylland.

Sisto Locco Majuleikwa og Masima Sisto Iccang stammer fra Sydsudan, og der fejrer man glædelige begivenheder i familien med sang og dans.

Som de gjorde det ved et pressemøde i 2014, hvor deres søn fik dansk statsborgerskab og blev udtaget til ungdomslandsholdet, dukkede de også op i Herning for at markere hans genkomst på heden.

Der blev hujet og danset iført hvid krigsmaling og med spyd i hånd. I håbet om, at Pione igen bliver en sportslig spydspids for mestrene.

Pione Sisto blev mandag præsenteret på MCH Arena, men det var ikke det hele, der foregik siddende. Foto: Claus Bonnerup

Efter det sjældne optrin forklarede Pione Sisto da også Ekstra Bladet, at han så langt fra er nogen metervare.

- Jeg er atypisk i moderne fodbold, atypisk i en moderne verden, forklarede den drible- og skudstærke kantspiller, der har indgået en fireårig kontrakt med FC Midtjylland.

Vågnede fra middagslur til 25 sms'er

