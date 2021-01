Stjerne i Superligaen: - Den største katastrofe

For knap to og et halvt år siden forlod Bubacarr Sanneh den danske Superliga og FC Midtjylland til fordel for belgiske RSC Anderlecht i en stor millionhandel, men siden er det kun gået nedad for den stærke gambier.

I øjeblikket træner han med reserverne i den belgiske klub. Samtidig har han netop rundet 600 dage uden en førsteholdskamp for RSC Anderlecht, og i den forbindelse får han kritik fra flere belgiske medier.

Eksempelvis kalder mediet La Dernière Heure den tidligere Superliga-stjerne for 'RSC Anderlechts største katastrofe'.

- Sanneh kunne have være et flop blandt andre, hvis han ikke havde kostet klubben otte millioner euro. Otte millioner, som gjorde ham til den næstdyreste indkøb i klubbens historie. Otte millioner (og en god løn), der stadig vejer tungt på klubbens økonomi. Otte millioner, som for eksempel overstiger den samlede værdi af de 18 Anderlecht-spillere i truppen mod Beerschot den 27. december (knap fem millioner euro).

- Det er mere end nok til at fortjene titlen som den største katastrofe i Anderlechts transferhistorie, skriver de.

Også mediet walfoot.be giver Bubacarr Sanneh en hård medfart i deres gennemgang af RSC Anderlechts transfersituation. Her beskriver de gambieren som en spiller, der er til salg, men som bliver mere end almindeligt svær at komme med.

- En af de mest frustrerende er naturligvis Bubacarr Sanneh, som kostede utrolige otte millioner euro. I øjeblikket er hans værdi ifølge Transfermarkt ... ti gange mindre. Hver måned den gambiske spiller er på reserveholdet, bliver denne situation værre. Men Peter Verbeke bliver nødt til at trylle, hvis han skal ændre situationen, skriver walfoot.be.

Bubacarr Sanneh, 26 år, har tidligere spillet for AC Horsens og FC Midtjylland.

