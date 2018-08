Stjernen vil væk: Nu giver mestrene ham klar besked

Sportsdirektør Svend Graversen vil have en ‘fair pris’ for Bubacarr Sanneh, der ellers indtrængende har bedt om at blive solgt

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjyllands forsvarsstjerne Bubacarr Sanneh luftede torsdag sin hede udlandsdrøm i Ekstra Bladet, hvor han bønfaldt den danske mesterklub om at acceptere et stort belgisk tilbud fra Anderlecht, der flere gange har budt på FCM’s gambianske guldfugl.

45. mio. kr. er blevet lagt fra belgisk hånd, men i Herning ved man godt, hvad tingene er værd, og sådan har FC Midtjyllands sportsdirektør, Svend Graversen, det også med Bubacarr Sanneh.

- Jeg vil ikke kommentere på de beløb, du nævner, men vi er godt klar over, Bubacarr er et varmt navn i fodboldeuropa. Jeg kan sige, vi allerede har en karriereplan for Bubacarr, og den går selvfølgelig over udlandet, hvis han fortsætter sin eksplosive udvikling. Men vi vil have en fair pris for ham, siger Svend Graversen til Ekstra Bladet.

Det har man altså ikke fået endnu, vurderer de midtjyske købmænd. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal Anderlecht hæve sit bud betydeligt, og lægge på den anden side af 60 mio. kro., før man i den midtjyske direktion vil overveje et salg af Bubacarr Sanneh.

Svend Graversen vil have en fair pris for Sanneh. Foto: Tariq Mikkel Khan

Også selv om FCM for kort tid siden hentede Alexander Scholz ind til det centrale forsvar fra Club Brugge på en femårig aftale.

- Vi hentede Alexander Scholz, fordi det var en enestående mulighed, der bød sig. Det havde ikke noget med et eventuelt salg af Bubacarr at gøre. Så de to ting, synes jeg, vi skal adskille, siger Svend Graversen, der ikke har nogen problemer med, at FCM-spilleren, der tilbragte hele kampen mod TNS på bænken, har afleveret et transferønske i Ekstra Bladet.

- Vi ved, at Bubacarr er yderst professionel, og vi er også godt klar over, han har udlandsdrømme. Han har kontrakt med FCM, men han ved, at det er planen, han skal videre på et tidspunkt.

- Om det bliver nu, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Men det er kun godt, at vores spillere har drømme om at prøve sig af på endnu større adresser.

Bubacarr Sanneh kom til FCM fra Horsens så sent som i vinteren 2018.

