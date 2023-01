Stjernetransfer vakler: For dyr for FCM

FC Midtjylland leder med lys og lygte efter en ny angriber, der kan sparke ulvene tilbage i guldkampen.

Midtjyderne har kastet deres kærlighed på Celtic-angriberen Giorgos Giakoumakis, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger ser transferen ud til at falde til jorden.

Ingen enighed

Flere internationale medier har ellers meldt om enighed mellem klubberne, men det er ikke korrekt, sådan som Ekstra Bladet forstår det.

Den græske angriber er ganske rigtigt en prioritet i Herning/Ikast, men en dyr én af slagsen. Både i transfersum og lønpakke.

Giorgos Giakoumakis har vist sin målnæse i Skotland, hvor det dog også er blevet til megen tid på bænken. Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

Der er ifølge skotske medier masser af interesse for Giakoumakis. Blandt andet Sampdoria, Mainz og pengestærke Urawa Reds fra Japan meldes interesseret i angriberen, der har nettet 25 gange i 55 kampe for Glasgow-klubben.

Celtic forsøger at bruge interessen til at presse prisen op, og FC Midtjylland er begyndt at stejle over et prisskilt på lige godt 50 millioner kroner. Det er mere, end hvad Steinlein og co. vil betale for grækeren, der også øjner en fordobling af sin nuværende løn i Celtic.

Helt konkret har Urawa Reds ifølge Ekstra Bladets oplysninger tilbudt Giakoumakis en million pund om året efter skat, hvilket svarer til små 8,5 millioner kroner.

Skal midtjyderne matche det, så skal de sprænge deres lønbudget.

Klar til at punge ud

Det vil ulvene ikke være med til.

Dermed vakler FC Midtjyllands prestigetransfer gevaldigt, og med mindre nogle af de mere pengestærke klubber trækker følehornene til sig, og Giakoumakis selv sænker sine krav, så skal midtjyderne fortsætte sin angriberjagt.

Dog er meldingerne fra Heden, at man er klar til at nærme sig beløb i Marrony-klassen, hvis den rigtige spydspids viser sig.

Prisen for brasilianeren, der blev hentet til klubben sommeren 2021, lød på cirka 32 millioner kroner.