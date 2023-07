Stor mystik om FCM-stjerne

Emam Ashour er i Egypten for at genoptræne og kommer til Danmark, når det giver mening, lyder meldingen

Hvor er Emam Ashour?

Den egyptiske landsholdsspiller er ikke dukket op i FC Midtjylland i forbindelse med opstarten til den nye sæson.

20 millioner-indkøbet er blevet i hjemlandet. Og det er helt efter planen, lyder meldingen i FC Midtjylland, fordi Ashour genoptræder med den egyptiske landsholdslæge.

Han har faktisk været i Egypten i flere måneder, siden han 19. marts spillede sin seneste kamp for FC Midtjylland.

Emam Ashour startede godt, men har ikke spillet et eneste minut siden slutningen af marts. Foto: Ernst van Norde.

Her fik han en halv time i grundspillets sidste kamp mod Silkeborg. Efterfølgende spillede han to landskampe og har siden været ude med en drilsk lyskeskade.

- Emam Ashour er i Egypten. Vi har dialog med ham og lægen. Han kommer til Danmark, når det giver god mening, lyder meldingen fra FC Midtjylland.

Hvis man skal tro på det egyptiske medie Cairo24 er der en stor konflikt under overfladen mellem parterne.

For her står der, at Emam Ashour ikke har nogen som helst interesse i at vende retur til FC Midtjylland. Han vil væk, og det skal være nu.

Samtidig meldes det, at klubben er rasende på ham over den manglende professionalisme, han aktuelt udviser.

Emam Ashour spillede seneste mod Silkeborg 19. marts. Siden fik han to landskampe og har nu været ude i mere end tre måneder. Foto: Ernst van Norde.

Ifølge mediet har FC Midtjylland krævet, at Emam Ashour skal indfinde sig på Heden i løbet af 14 dage, hvis der skal forhandles med andre klubber om et muligt salg.

FC Midtjylland vil formentlig være sikre på at få de 20 mio. kr. hjem, som klubben betalte for ham for et halvt år siden i Zamalek, der spiller i den egyptiske liga.

Ashour fik en flyvende start i FC Midtjylland, da han scorede i sin debutkamp, hvor det blev 1-1 mod Sporting i Europa League.

Siden scorede han i den efterfølgende kamp mod Viborg og har ikke været på måltavlen i de følgende fire kampe for FC Midtjylland, han nåede, inden han blev skadet.

Emam Ashour har kontrakt med FC Midtjylland frem til sommeren 2027.