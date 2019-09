Stor transfer for FCM: Profil smutter

Den offensive spiller Gustav Wikheim er fortid i FCM. Han skifter i stedet til Al-Fateh FC i Saudi Arabien, som har givet et godt tilbud til både klub og spiller.

- Vi har haft en aftale med Gustav om, at vi skulle se på mulighederne, hvis der dukkede et økonomisk attraktivt tilbud op for begge parter, og det gjorde der med henvendelsen fra Al-Fateh FC, siger FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen.

Prisen er ifølge Ekstra Bladets oplysninger 13 millioner kroner.

Wikheim kom til Heden fra belgiske Gent for tre år siden, og har vundet DM, pokalen og endda blevet kåret til Årets Pokalfighter ved seneste finale mod Brøndby.

- Gustav er en fantastisk fodboldspiller, og han er et enestående menneske – vi kommer utvivlsomt til at savne begge dele. Omvendt lever vi selvfølgelig op til den overenskomst, vi har indgået med ham, og derfor blev det til et salg, siger Svend Graversen.

Wikheim fortæller selv, at han var frisk på at prøve noget nyt efter tre år i FC Midtjylland. Han har fået en tre-årig aftale i Saudi Arabien.

Nordmanden nåede 116 kampe og 23 mål for sidste års sølvvindere.

FCM har blandt andet også solgt Paul Onuachu og Kian Hansen i dette vindue. Læs mere om deres store hovedbrud her

Forlader FCM: Anfører klar for ny klub

Se også: Tilbage i Brøndby: - Zorniger har skrevet tillykke

Taler Zidane om Eriksen her?

Store ændringer: Sådan bliver FIFA 20