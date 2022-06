Store ændringer i FC Midtjylland

Der bliver ændret i staben hos FC Midtjylland.

Kristian Bach Bak bliver assisterende sportschef, og Michael Silberbauer bliver ny assistenttræner i FC Midtjylland. Desuden bliver Jonas Dal ansvarlig for et samarbejde med FC Ebedei i Nigeria.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Vi har taget store skridt de sidste fem år, hvor vi har vundet fire titler, er endt i top 2 i ligaen i alle sæsoner og har spillet to europæiske gruppespil, men vi er sultne efter mere.

- Vi skal steppe op på alle fronter for at leve op til vores ambition om at blive en top 50-klub i Europa. Derfor styrker vi det sportslige setup, fortæller administrerende direktør Claus Steinlein.

24. marts blev Silberbauer assistenttræner i hollandske FC Utrecht, men små tre måneder senere har han allerede scoret sig et nyt job hos de danske pokalvindere.

Silberbauer var assistent for Midtjyllands U19-hold fra 2020-2021.

Den tidligere FC Midtjylland-anfører Kristian Bach Bak var assistenttræner for Superliga-mandskabet i seks år, inden han nu er blevet assisterende sportschef.