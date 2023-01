Storklubber kæmper om ukendt FCM-spiller: - Han skal hjem

FC Midtjyllands udlejede forsvarsspiller Ousmane Diomande er en ombejlet mand, men i Herning vil man gå langt for at beholde ham

Ousmane Diomandes præstationer i Portugals næstbedste fodboldrække har ifølge Ekstra Bladets oplysninger vækket et par storklubber, og derfor kan den centrale forsvarsspiller risikere at være tabt for FC Midtjylland uden at have spillet en eneste kamp i Superligaen.

Men der skal meget til, hvis Ulvene skal slippe ham.

De vil faktisk gerne helt undgå det.

Assisterende sportschef i FC Midtjylland Ove Pedersen bekræfter over for Ekstra Bladet, at de går benhårdt efter, at 19-årige Diomande vender tilbage til Heden, når hans lejeophold i C.D. Mafra slutter.

- Vi går slet ikke rundt og tænker på et salg. Planen er, at Ousmane skal hjem til sommer. Det var også hensigten, da han kom afsted på leje, slår Ove Pedersen fast.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er ikke mange, der kender den 19-årige ivorianer. Foto: FC Midtjylland

Annonce:

Ifølge det portugisiske medie A Bola er Sporting Lissabon parate til at lægge et bud svarende til 37,5 millioner kroner, og kort før jul berettede samme medie, at det var den sum, FC Midtjylland krævede for at sælge den 19-årige stopper.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har der været flere konkrete bud på Diomande.

Herunder fra et par storklubber i Portugal, men også en større klub uden for landets grænser.

Den ovenstående transfersum kan Ove Pedersen dog ikke genkende.

- Jeg ved ikke, hvor de har det tal fra. Vi har jo ikke forlangt noget, fordi vi ikke vil sælge ham.

- Men er buddet højt nok, er der vel ingen garantier?

- Der kan komme et bud, vi ikke kan sige nej til. Sådan er det altid, men det er virkelig ikke vores intention, siger den assisterende sportschef.