Storsejr efter fyring: - Når det er værst og bedst

Erik Sviatchenko kender udmærket til fodboldbranchen og ved, den kan være brutal.

Derfor grinede FCM-kaptajnen med det ene øje og græd med det andet efter ulvenes ydmygelse af det stribede flæsk på Fyn.

- Det er fodbold, når det er værst og bedst. I går blev Bo Henriksen fyret, og det er vi meget kede af. Det er en mand, jeg har arbejdet tæt sammen med i 14 måneder. Som er en virkelig god fyr. Fredag vandt vi så 5-1 og fik hul på bylden. Det er meget kontrastfyldt.

Bo Bedre: Pinlig ydmygelse i Odense

Erik Sviatchenko ved naturligvis godt, at forskellen på FCM før og efter Bo Henriksen ikke kan udmåles i kamp ét, men han ved, hvad der gav de tre point i Odense.

- Game planen var den samme, men vi var sindssygt kyniske mod OB. Det har vi manglet i denne sæson, hvor vi ikke havde marginalerne med os mod hverken Randers eller Larnaca hjemme.

Erik Sviatchenko erkender, at fyringen af Bo Henriksen gør ondt, men sådan er branchen ... Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Har I svigtet Bo, hvis det nu var jer, der ikke udførte game planen ordentligt?

- Vi har stået bag Bo hele vejen, men vi lykkedes ikke med at udføre hans plan. Om det var mangel på evner eller mangel på formidling, det er svært at sige. Men der har været mange gode ting under Bo. Også resultatmæssigt.

