Storsejr kunne ikke skjule ulvenes gigaflop

Der kunne næsten ikke være et mere rammende billede FC Midtjyllands kuldsejlede titelforsvar, end de to første udskiftninger Brian Priske skred til mod AGF's alternative 11 på sidste spilledag.

Først røg Pione Sisto efter endnu en undervældende præstation.

Sisto kom til kort over for først Alexander Munksgaard og siden ungtalentet Albert Grønbæk, hvis erfaringer med backpladsen handler om de gange, som han har afdriblet modstanderens backs.

Pione Sisto som var hentet til FC Midtjylland til en årsløn på en håndfuld millioner og med forventningen om, at han skulle tilføje det krydderi, der var brug for.

Mod en yderst overkommelig og rekonstrueret AGF-formation var Sisto usynlig.

Og dermed matchede hans præstation lige akkurat det, som ulvenes bud på en topscorer, Sory Kaba, fik leveret i regntunge Herning denne eftermiddag.

Matchet overfor den tårnhøje 19-årige Thomas Kristiansen var det på intet tidspunkt til at se, hvem af de to, der faktisk for første gang stod i en startopstilling i Superligaen.

Det indkapslede FC Midtjyllands sæson i pligtsejren på 4-0, at to af de spillere, som burde stå klarest i billedet i de afgørende kampe stort set ikke efterlod et blip på radaren.

I stedet var det op til brasilianske Evander at træde ind på scenen. Sammen med Mikael Anderson og Frank Onyeka leverede han indsatsen, mens drømmen om guldet stadig var i live.

Evander bankede føringsmålet ind midt i første halvleg, og kort før pausen var det Anders Dreyer, der øgede, netop som himlen åbnede sig og regnen begyndte at vælte ned over MCH Arena.

Et forvarsel om at dagen ville ende overskyet for ulvene.

Anden halvleg blev et spørgsmål om sejrens størrelse, da Erik Sviatchenko og Anders Dreyer sørgede for en komfortabel sejr på en billig baggrund.

Men 4-0 kunne ikke kamouflere, at dette var et kæmpe-antiklimaks. Ingen pokaler til ulvene i en sæson, hvor det hele var inden for rækkevidde.

Til sidst resignerede FC Midtjylland-tilhængerne også og begyndte at synge sange rettet mod oprykkerne Viborg... meget sigende for kulminationen på sæsonen, hvor klubben prøvede kræfter med den absolutte kongeklasse..

