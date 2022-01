Stort indkøb består lægetjek i FC Midtjylland

De sidste hindringer er ryddet af vejen for FC Midtjyllands aftale med Edward Chilufya

Så siger de Tjekward i Herning.

Edward Chilufya er kun timer fra at færdiggøre sin aftale med FC Midtjylland.

Den zambiske hurtigløber har vel overstået sit lægetjek i klubben, og dermed er aftalen-processen inde i den absolutte slutfase.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der enighed om en langvarig aftale med Chilufya frem til sommeren 2027.

Det er meget sigende for hvor tæt aftalen er på, at flere kilder hos topholdet allerede er begyndt at forkorte det lidt knudrede efternavn til det mere mundrette 'Chili.'

Noget at juble over for Bo Henriksen. Foto: Lars Poulsen

Som Ekstra Bladet omtalte som de første, så blev dialogen med den svenske hovedstadsklub, Djurgården, sat på skinner i sidste uge.

En pris på 19 millioner kr. er aftalt og så kan svenskeren høste yderligere bonusser på 7,5 mio. kr. afhængigt af FC Midtjyllands præstationer - angiveligt hægtet op på Champions League-kvalifikation.

Ulvene lander dermed en af Skandinaviens mest eftertragtede hurtigløbere. Allerede i sommer var der stor interesse for landsholdsspilleren, men Djurgården valgte at satse på et mesterskab.

Det lukrerer FC Midtjylland nu på. Edward Chilufya er netop gået ind i det sidste år af aftalen med Djurgården, og prisen er derfor noget mere spiselig end de fire mio. euro, der var på tale i sommer.

Overgangen er i høj grad animeret af zambieren, der selv har insisteret på at rykke til Superligaen.

FC Midtjylland har første spadestik på det storstilede skoleprojekt, Guldminen, onsdag, så det forventes, at aftalen med Chilufya bliver præsenteret i dag - eller torsdag.