Stort skifte: Overtager efter skandaletræner

Michael Silberbauer er millimeter fra at blive ny cheftræner i FC Utrecht.

Ekstra Bladet erfarer, at forhandlingerne er så fremskredne, at den 41-årige træner formentlig allerede kan tiltræde i sit nye job i dag onsdag.

Den hollandske klub, der er placeret som nummer syv i Æresdivisionen, har dermed handlet hurtigt og købt Michael Silberbauer fri i FC Midtjylland, hvor han denne sæson har været assistenttræner for Albert Capellas.

Silberbauer erstatter nemlig Henk Fraser, der tidligere i december fik en fyreseddel for at have taget kvælertag på en af sine spillere.

Michael Silberbauer kender FC Utrecht særdeles godt. Den tidligere danske landsholdsspiller var assistenttræner i den hollandske klub så sent som i foråret, inden han vendte retur til FCM i sommer.

Over tre sæsoner som spiller nåede Silberbauer også flere end 100 kampe for FC Utrecht, og derfor var danskeren også hollændernes klare førsteprioritet, da Henk Fraser pludselig udviste 'grænseoverskridende adfærd' over for sin spiller Amin Younes.

Derfor får FC Midtjylland også 'et pænt beløb' for at lade sin assistenttræner rejse til Holland.

Hvis de sidste formaliteter falder på plads i forhandlingerne, får Michael Silberbauer sin ilddåb 8. januar, når FC Utrecht tager imod førerholdet Feyenoord.