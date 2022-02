Stort Superliga-chok: Rystet i premieren

FC Midtjyllands titeldrømme led søndag et knæk, da AaB fortjent fik hentet 2-0 med hjem fra MCH Arena i 18. spillerunde af Superligaen.

Forsvarsspilleren Daniel Granli og debutanten i angrebet Kasper Høgh sørgede for målene, der sikrede de tre point til aalborgenserne.

AaB står uden en fast cheftræner, men organisationen på banen var alligevel lige så stabil som i efteråret, og en solid arbejdsindsats med sekvenser af flotte kombinationer grundlagde sejren.

Modsat havde FCM det svært i det meste af kampen på trods af et stormløb mod en udligning i slutningen af første halvleg.

Resultatet betyder, at midtjyderne er uden sejr i de seneste fire Superliga-opgør, og at guldkampen mod FC København er endnu mere åben.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Selv om AaB startede med at presse sig frem til et par chancer, satte midtjyderne sig hurtigt på spillet, og i det 16. minut brændte højrebacken Joel Andersson en friløber.

Det var dog AaB, der skulle kombinere sig frem til en 1-0 scoring, da forsvarsspilleren Daniel Granli i det 28. minut havde sneget sig med frem i angrebet.

Efter målet kom der et massivt pres for en udligning med et stolpeskud og et underkendt mål til følge.

AaB ville det dog anderledes, og i det 55. minut kunne debutanten Kasper Høgh gøre det til 2-0 med hovedet.

Målet chokerede midtjyderne, og der blev hurtigt reageret med indskiftninger af de nye stjerner Vagner Love og Max Meyer.

Det fik dog heller ikke spillet til at flyde, og det var derfor helt fortjent, at AaB hentede de tre point.