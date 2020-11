Stort underskud hos mestrene

FC Midtjylland har netop offentliggjort et regnskab, der viser minus 19,5 millioner kroner

Trods dansk mesterskab lykkedes det ikke FC Midtjylland at få sorte tal på bundlinien i sæsonen 19/20.

Underskuddet lyder på 19,5 millioner kroner, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Det er blandt andet coronapandemien, der har gjort det sværere at tjene penge i den forgangne sæson.

– De indførte restriktioner på stadion og den manglende likviditet i transfermarkedet har selvsagt været et hårdt slag for fodboldindustrien, og vi er naturligvis også blevet ramt, forklarer bestyrelsesformand Rasmus Ankersen i pressemeddelelsen.

Nettoomsætningen rundede 87,6 millioner kroner mod 108 millioner kroner sæsonen forinden, hvor overskuddet var knap 56 millioner kroner.

Rasmus Ankersen kunne glæde sig over guld, men ikke i regnskabet. Foto: Lars Poulsen

De seneste to år har ellers budt på et samlet overskud på 120 millioner kroner, og det lader heller ikke til, at der er panik på Heden.

– På trods af underskuddet i 19/20 har vi samlet over de seneste fem år leveret et overskud på mere end 80 millioner kroner, og det er bevis på, at vores strategi og forretningsmodel er holdbar, lyder det fra Rasmus Ankersen.

Ligesom mange andre klubber har FC Midtjylland suspenderet forventningerne til den igangværende sæson, hvor man blandt andet kan se frem til en økonomisk indsprøjtning takket være deltagelsen i Champions League-gruppespillet.

– Der er stadig stor usikkerhed omkring, hvornår vi kan spille foran vores meget savnede fans og partnere igen, og ligeledes er det uklart, hvordan pandemien vil påvirke markedet i de kommende transfervinduer.

- Derfor er vi lige nu ikke i stand til at melde noget troværdigt ud omkring forventningerne til næste års regnskab, siger Rasmus Ankersen.

Til sammenligning forventer selskabet bag FC København, Parken, Sport & Entertainment at komme ud af deres regnskabsår 2020 med et underskud i størrelsesordenen 280-310 millioner kroner.

