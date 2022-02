Stortalent kan åbne døren til eksklusiv kreds

Gustav Isaksen rapporteres kampklar mod PAOK, hvilket styrker håbet om, at FC Midtjylland kan eliminere grækerne og slutte sig til en meget eksklusiv gruppe af danske klubber

Brøndby gjorde det da de var allerbedst. AaB har gjort det. Og FC København har gjort det et par gange.

Nu kan FC Midtjylland skrive sig ind i den eksklusive kreds.

For det hører til sjældenhederne, at danske fodboldklubber når videre i Europa, når foråret nærmer sig.

Hvor vanskeligt det er illustreres nok bedst af, at FC København trods sine flotte europæiske meritter først vandt sin første knockout-kamp for fem år siden, da Ludogorets blev elimineret fra Europa League.

Løverne gentog bedriften mod Celtic, lige inden corona lukkede verden ned i foråret 2020. Siden fulgte vendingen mod Basaksehir.

FC Midtjylland står altså med en historisk bedrift inden for rækkevidde inden aftenens kamp på Toumba på en dag, hvor solen over Thessalonikis travle og smukke havnefront sendte signaler om forårets komme.

Fra statuen af Alexander den Store kan man på gode dage som denne klare februardag se Olympens historiske bjergtinde hæve sig på den anden side af bugten.

Sådan en dag er skabt til store danske bedrifter, og det giver næring til håbet, at FCM's allerbedste offensive kort, Gustav Isaksen, i aftes meldte sig kampklar.

Isaksen sad ud i den skuffende Superliga-premiere mod AaB, men han skulle være klar til at starte mod PAOK med mindre dagen har givet tilbageslag.

Cheftræner Bo Henriksen har i forbindelse med kampen lagt op til et par udskiftninger i forhold til AaB-kampen.

Det betyder efter alt at dømme, at brasilianske Charles atter må ud at sidde blandt reserverne.

For FC Midtjylland betyder det også, at holdet kan gå tilbage til den foretrukne europæiske formation, hvor Isaksen patruljerer på højrekanten og Junior Brumado er i venstre side, mens Pione Sisto skal irritere PAOK-opspillet centralt.

Dermed bliver det også favel til den meget passive tilgang som prægede kampen mod AaB rent offensivt.

I forsvaret står det allerede klart, at den anden udskiftning bliver Mads Døhr Thychosen for Henrik Dalsgaard.

Og så spørger du måske dig selv her til sidst, hvornår de danske hold har vundet knockoutkampe i Europa?

Brøndby var de første i 1991, da de eliminerede Torpedo Moskva og nåede semifinalen i UEFA Cup.

AaB gjorde det i 2009, da de slog Deportivo La Coruña, og nordjyderne er stadig eneste danske hold, der har vundet begge opgør i knockoutfasen.

Siden har FC København gjort det et par gange, og løverne er eneste hold, der har vundet mere end én runde, da de for to år siden eliminerede både Celtic og Basaksehir.

