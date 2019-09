Succestræner kæmper for sit job

Tre sejre og uafgjort mod de danske mestre fra FCK i Parken søndag.

Det har været en rigtig god start for Brian Priske som cheftræner i FC Midtjylland.

Siden han 19. august satte sig i cheftrænerstolen, har midtjyderne leveret stærke resultater. På den måde gør Brian Priske det nemt for FCM-ledelsen at beslutte, hvem der skal ansættes permanent, når efteråret er slut. For den tidligere assistent har i første omgang fået året ud til at bevise sit værd.

- For mig handler det om at præstere hver dag. Jeg arbejder ud fra de ting, jeg tror på. Og så må andre vurdere, om jeg er god nok, siger Brian Priske.

Sory Kaba leverer en stærk indsats. Her smutter han forbi Zeca og Sotiriou. Foto: Lars Poulsen.

Forspringet skal forsvares

FCM-træneren var ligesom sine spillere skuffede, da de søndag rejste fra Parken, fordi det ikke lykkes at vinde opgøret mod de danske mestre.

For FCM havde fire forsøg på træværket og var klart tættest på sejren i guldduellen mod FCK.

- Parken er en svær udebane, men vi gjorde de rigtige ting, for at vinde kampen. Derfor er vi meget skuffet over resultatet, forklarer Brian Priske og slår fast:

- Styrkeforholdet mellem os og FCK er meget lige. Lige nu handler det for os om, at vi skal fastholde vores forspring til FCK, pointerer han.

FC Midtjylland kom med et meget offensivt mandskab i Parken, men balancen på holdet var god, fordi Erik Sviatchenko er en stærk leder i bagkæden, og Frank Onyeka fik lukket af for mange bolde centralt. Og så vandt FCM-spillerne mange af en-mod-en-duellerne mod FCK-spillerne.

Efter ti kampe er der nu blot scoret ét mål mod FCM i åbent spil (FC Nordsjælland – Hobro scorede på straffe, red.). Det defensive udtryk er markant hos midtjyderne, der ikke giver mange chancer væk.

- Du kan ikke undgå, at et hold som FCK får chancer. Men du kan, som vi gjorde det, angribe i stedet for at forsvare os. Jeg var på intet tidspunkt nervøs for, at vi var for offensive, forklarer Brian Priske, der måtte se Alexander Scholz forlade banen i pausen. Han blev siden sendt på hospitalet med frygt for en hjernerystelse efter et sammenstød med en FCK-spiller kort før pausen.

FCM sluttede med ti mand, da Amer Mabil blev vist ud efter sit andet gule kort. Foto: Lars Poulsen.

Vi har vinderkultur

Anfører Erik Sviatchenko ser et markant udtryk på FCM-holdet anno efteråret 2019.

- Som hold ved alle, hvad der skal til. Alle sætter en stor ære i, at vi spiller til nul. Jeg synes, vi har skabt en vinderkultur, mener Erik Sviatchenko og uddyber:

- Jeg ser mange tegninger på, at det her hold kommer til at opnå noget stort. Vi kan i den grad være tilfredse med den her præstation på en svær udebane, smiler FCM-kaptajnen.

