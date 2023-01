Superliga-bombe officiel: FCM henter Armin Gigovic

FC Midtjylland har dårligt taget afsked med Anders Dreyer, før der er gang i svingdøren i det midtjyske igen.

Den svenske landsholdsspiller Armin Gigovic tiltræder på en lejeaftale sæsonen ud.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Svenske FotbollDirekt skrev lørdag, at midtjyderne havde lavet en aftale med Armin Gigovic, der nød stor succes i OB i efteråret.

Efterfølgende kunne Ekstra Bladet oplyse, at der var tale om en lejeaftale.

20-årige Gigovic kommer til FC Midtjylland fra russiske FK Rostov, hvor hans kontrakt som følge af krigen i Ukraine har været suspenderet siden sommeren 2022.

Gigovics kontrakt med russerne udløber til sommer.

Og den unge svensker er svært begejstret for muligheden i FC Midtjylland.

– Da FCM kom ind i billedet, var jeg aldrig i tvivl, lyder det fra Gigovic på midtjydernes hjemmeside.

– FC Midtjylland er en stor klub, der har leveret flotte præstationer i både Danmark og Europa. Jeg har brug for en ny udfordring for at udvikle mig som spiller, og jeg synes, det her er et godt skridt for mig. Jeg ser meget frem til at komme i gang.

Også i FCM-lejren er der stor tilfredshed med, at man er lykkes med at hente Armin Gigovic.

– Vi har set, hvilken stor indflydelse Armin havde for OB i efteråret. Han leverede varen fra dag ét i Superligaen, og vi finder hans præstationer særdeles interessante, udtaler klubbens sportschef Svend Graversen om midtjydernes nye blod på den centrale midtbane.

Armin Gigovic, der i efteråret nåede ti kampe og et mål for OB, debuterede tidligere på ugen på det svenske A-landshold.