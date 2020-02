Superliga-bomber løj sig skadet

Han scorede 40 gange i 50 kampe for Silkeborg IF, angriber Ronnie Schwartz, men afskeden med klubben fra Søhøjlandet blev ikke, som parterne håbede på. Angriberen forklarer sig nu om sit skifte til FCM og sin tid i Silkeborg. Det gør han i et interview med TV Midtvest.

Angriberen forlod SIF på sidstedagen i transfervinduet, og det skete blandt andet efter en periode, hvor Ronnie Schwartz ikke havde spillet på grund af rygproblemer.

Den 30-årige FC Midtjylland-spiller erkender nu, at der slet ikke var problemer med ryggen, og at det hele handlede om at undgå skade, så han kunne komme videre til Superligaens tophold.

- Nej, nej, det var rent skuespil fra min side. Men alle i Silkeborg-lejren købte min forklaring. Jeg kunne ikke spille, sagde jeg til dem. For ved du hvad, jeg skulle da ikke risikere at blive skadet, når nu FC Midtjylland ville have mig. Det ville være et drømmeskifte for mig, siger Ronnie Schwartz til TV Midtvest.

Angriberen har scoret 12 gange i Superligaen denne sæson, og i stedet for Schwartz har Silkeborg lejet den målløse brasilianer Junior Brumado i FC Midtjylland. Han skal forsøge at sparke klubben mod en mirakuløs redning.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ronnie Schwartz skal fremover tørne ud for FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen.

Ronnie Schwartz fortæller, at han er ærgerlig over at se sin tidligere klub i den forfatning, den er i for tiden.

Han mener blandt andet, at der mangler ambitioner i Silkeborg, og at klubben burde have investeret i et par nye spillere, da man rykkede op forud for denne sæson.

Nummer to på topscorerlisten i Superligaen fortæller, at man simpelthen er nødt til at 'komme ind i kampen', hvis man skal være med i Superligaen. Der har Ronnie Schwartz forsøgt at holde Silkeborg, men nu er det andre, der må tage over for Kent Nielsens hold, der tabte sidste testkamp med 0-2 til Viborg i fredags.

SIF åbner foråret med en kamp mod AaB.

Tøffe svinger hammeren: - Jeg er målløs!

Premier League-stjerne i corona-shitstorm: - Undskyld!

Se også: FIFA-boss presses af afrikansk skandale

Ståles store hovedbrud