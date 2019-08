Superliga-chok for topklub: Anføreren vil væk nu

Jacob Poulsen ser ud til at have spillet sin sidste kamp i FC Midtjylland, som han nu arbejder på at skifte væk fra

Jakob Poulsen har i mange sæsoner fordelt spillet på midtbanen hos FC Midtjylland, men det er snart slut. Sådan lyder det fra spilleren selv i en pressemeddelelse på FC Midtjyllands hjemmeside.

Poulsen har i mange år været et af de sikreste navne på holdkortet, men sådan har det ikke været i denne sæson, og det er derfor han nu, i samarbejde med FCM, kigger efter en ny klub.

- Jeg føler, der er mere fodbold i mig, og jeg vil gerne slutte karrieren af med aktivt at spille, så nu forsøger vi at finde en løsning på det ved at finde en anden klub til mig, siger 36-årige Jakob Poulsen.

Poulsen har været med til at vinde to danske mesterskaber og en pokaltitel i de to perioder, han har haft i FC Midtjylland. Derfor er det heller ikke en klub, der ligefrem jubler over udsigten til at måtte lade deres anfører gå. De har endda tilbudt ham en anden rolle i klubben, hvilket dog er blevet afvist, da Jakob Poulsen ønsker at fortsætte sin spillerkarriere.

- Det er med stort vemod, at vi under disse omstændigheder ser os nødsaget til at give slip på Jakob. Han har været en helt enestående holdkaptajn, som er vellidt af alle både indenfor og udenfor klubben. Som spiller og menneske har han været en lysende rollemodel og har haft stor betydning for klubbens flotte resultater i dansk fodbold.

- Jakob har i det hele taget betydet enormt meget for FC Midtjylland, og vi er utroligt taknemmelige for hans store indsats for klubben gennem årene, hvorfor vi nu i fællesskab, og med gensidig respekt og forståelse, forsøger at finde en klub, så Jakob får mulighed for at afrunde sin meget flotte karriere på banen i overensstemmelse med sit ønske, lyder det fra klubbens sportsdirektør, Svend Graversen.

Jakob Poulsen er af ovenstående grunde ikke en del af FC Midtjyllands trup til søndagens kamp mod AC Horsens. Det samme gør sig gældende for Marc Dal Hende og Paul Onuachu, der også skal sælges denne sommer.

