Superliga-stjerne i kamp mod dansk system: - De kan ikke holde deres løfte

IKAST (Ekstra Bladet): Rilwan Hassan har boet i Danmark de seneste 11 år af sit liv. Han føler sig i mange henseender dansk, og han betaler med glæde sin skat.

Alligevel kæmper FC Midtjyllands nigerianske kantspiller en hård kamp mod det danske system. For på trods af to beståede ’danskerprøver’ kan Rilwan Hassan stadig ikke kalde sig dansk statsborger. Heller ikke selv om Rilwan Hassan bestod sin første prøve for over tre år siden.

- Jeg bestod min første prøve i november 2016, men et år senere fik jeg at vide, der var kommet nye regler, og så måtte jeg tage prøven igen. Det gjorde jeg allerede i november 2017 og bestod endnu engang, siger Rilwan Hassan, da Ekstra Bladet besøger ham på FC Midtjyllands træningsanlæg i Ikast.

- Nu har jeg fået at vide, at der er så mange mennesker ’i kø’ til at få statsborgerskab i Danmark, at jeg først kan få mit danske pas i januar 2020, hvis alt da går efter planen denne gang. Jeg kan ikke forstå det, og det gør mig meget ked af det. Men jeg er blevet informeret om af min agent, at der ikke er noget som helst at gøre.

Sagen kort: - November 2016: Rilwan Hassan består sin første danskerprøve. - November 2017: Rilwan Hassan informeres af ministeriet om, at der er sket en fejltagelse, og han skal tage en ny prøve. - November 2017: 14 dage senere består Rilwan Hassan sin anden prøve. - November 2017: På daværende tidspunkt er der en behandlingstid på 14-18 måneders. Dermed skulle Rilwan Hassan altså have sit statsborgerskab inden sommeren 2019. - Januar 2019: Rilwan Hassan informeres om, at der er så mange mennesker ’i kø’ i systemet, at han først kan forvente at få sit statsborgerskab i januar 2020.

Uden at skulle sammenligne med de mange andre sager i det danske system, så rammer udsættelsen Rilwan Hassan hårdt.

I 2016 afviste FCM’s kantspiller flere lukrative kontrakttilbud fra Europa, fordi han ikke måtte afbryde sit ophold i Danmark for på sigt at kunne blive statsborger.

Artiklen fortsætter under billedet.

Rilwan Hassan knoklede hårdt på FCM's træningslejr i Dubai for at komme tilbage i form efter en skadespause. Foto: Lars Poulsen

Tre år senere står den træge sagsbehandling igen i vejen for Rilwan Hassans udlandsdrøm. Hans kontrakt med FC Midtjylland udløber til sommer, og han kan stadig ikke skrive under med en udenlandsk klub, hvis han vil bevare sin chance for et dansk pas.

Efter en længere skadesperiode, som Rilwan Hassan er kommet sig over til dette forår, må han derfor sætte sin lid til, at FC Midtjylland har lyst til at forlænge samarbejdet.

- Det er min drøm at prøve kræfter med en større europæisk liga. Men jeg må sætte drømmen på standby igen. Jeg fik besked fra ministeriet om, at jeg ville få dansk statsborgerskab inden sommer.

Artiklen fortsætter under billedet.

Rilwan Hassan forklarer sagens gang. Foto: Lars Poulsen

- Men de kan ikke holde deres løfte. Jeg kan ikke forlade Danmark, hvis jeg vil være dansk statsborger - og det vil jeg! De kan ikke blive ved med at sige ’næste år’.

- Derfor er jeg nødt til enten at forlænge min kontrakt med FC Midtjylland, hvis de er interesserede, eller finde en ny klub i Danmark. Førsteprioriteten er helt klart at blive i FC Midtjylland, hvor jeg elsker at spille og har været hele min karriere. Så må udlandsdrømmen vente lidt endnu.

FC Midtjyllands sportsdirektør, Svend Graversen, ønsker ikke at kommentere konkret på Rilwan Hassans kontraktsituation, men han fortæller, der er ’løbende dialog’.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

’Danmark er mit andet hjem’

Der er slet ingen tvivl, når man spørger Rilwan Hassan direkte.

- Hvad prioriterer du højest: Et dansk statsborgerskab eller en stor kontrakt i en større liga?

- Jeg skal have et dansk pas. Det er det, jeg vil, og det er det, jeg har kæmpet for i lang tid. Det er helt klart det vigtigste for mig, og det er her, min familie holder til. Vi er rigtig glade for at være her, og Danmark er mit andet hjem, siger han.

Rilwan Hassan er en vigtig del af FCM's ambitioner om at forsvare DM-guldet. Foto: Jens Dresling

Rilwan Hassans familie er yderst velintegreret i det danske samfund, og noget af det, som familien Hassan sætter størst pris på ved Danmark er det velfungerende sociale system.

- Jeg synes, det er fantastisk, at man betaler sin skat, og så er der fri adgang til skole, hospitaler og mange andre ting. Det er et meget velfungerende system, siger den 28-årige FCM-spiller og fortsætter.

- Derfor er det danske statsborgerskab også så vigtigt for mig. Det er i Danmark, jeg vil slå mig ned med min familie, når min karriere engang er færdig. Jeg føler mig hjemme efter 11 år, og det er det rigtige sted at være for min familie.

- Det er heller ikke det at blive i Danmark til 2020, der irriterer mig. Det er mere fordi, en fodboldkarriere ikke er særlig lang, og der er ikke ubegrænset med tilbud. Det er en uheldig situation, som kunne være løst meget bedre, hvis der ellers var styr på integrationssystemet, siger Rilwan Hassan.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende Rilwan Hassans sag. I ministeriet har man ingen kommentar til konkrete sager, men i et skriftligt svar oplyser man:

- Ministeriet arbejder løbende på at forbedre sagsbehandlingstiden for ansøgninger om indfødsret og orienterer også herom på ministeriets hjemmeside.

- Ministeriet har blandt andet et øget fokus på at forbedre processerne og effektivisere sagsgangene, og ministeriet har i den sammenhæng implementeret et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem. Det har resulteret i, at antallet af verserende sager er faldende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det bedste og værste ved Danmark…..

Ekstra Bladet spurgte Rilwan Hassan til det bedste og det værste ved Danmark.

Det bedste: Jeg har været inde på det sociale system i Danmark. Det er meget specielt, og man skal lige vænne sig til at betale så høje skatter, men det gør man med glæde, når man finder ud af, hvad man får igen.

Danmark er et skønt sted at opfostre sin familie. Der er tryghed og styr på tingene.

Derudover er alle mennesker så rare og hjælpsomme. Jeg opfatter den almindelige dansker som utrolig venlig og smilende.

Rilwan Hassan er en populær skikkelse i Midtjylland. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Det værste: Normalt ville jeg sige vejret, for her er rigtig koldt om vinteren og meget vådt det meste af året, men jeg vænner mig mere og mere til det.

Derfor vil jeg svare, at det er den måde, som regeringen behandler udlændinge på. Jeg kender mange, som gør alt, hvad de overhovedet kan for at bidrage til det danske samfund. Alligevel virker det til, at man er til besvær.

Den nuværende lov gør det meget svært at blive dansk statsborger, og jeg er jo langt fra den eneste, der er i klemme i systemet.

Superligaen Indefra: Hemmelig aftale med FCM-stjerne

Superligaen Indefra: Tjener boksen på mystisk spiller

Kamp mellem to: Sådan afgøres guldet