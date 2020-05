Superliga-stjerne: Mystisk hvis FCM vandt guld uden mig

FC Midtjyllands erfarne midtbanespiller Tim Sparv er en af de 52 spillere i Superligaen, der i skrivende stund har kontraktudløb 30. juni.



I modsætning til mange andre spillere i Danmark og tusinder i udlandet er den finske landsholdsanfører og FCM-profil i den situation, at han i udstrakt grad selv har været med til at vælge, at han først efter sæsonen ville beslutte sig for, om karrieren skal fortsætte i FC Midtjylland eller et andet sted.

Men at det er en speciel situation for spillerne med kontraktudløb står tydeligt for Sparv, selvom han personligt ikke er bekymret for sin jobsituation.



- Jeg stresser ikke over mit kontraktudløb, både fordi jeg selv har været med til at bestemme, at det skal vente til efter sæsonen, og fordi jeg har prøvet det før, siger Tim Sparv til Tipsbladet.



Mange klubber er forsigtige

- Men for mange andre spillere er det her noget, man utvivlsomt tænker meget over. Det kan være, der kommer et hul for dem fra 1. juli og to måneder frem, før transfer-vinduet åbner, og de for alvor ved, hvordan klubberne har det økonomisk.

Aldrig set før: Superliga-klub i vildt initiativ



- På mig virker det til, at mange klubber er forsigtige, og jeg tror, der kommer få transfers, indtil der er en form for styr på virussen, og ligaerne er i gang igen. Jeg tror, der kan opstå svære situationer for mange spillere, fordi en del klubber vil komme ud af det her med dårlig økonomi, siger Tim Sparv.



Logisk argument

FCM-midtbanespilleren er spændt på hvilke løsninger, der bliver fundet for de spille-re, der har kontraktudløb 30. juni. I Danmark er det primært Divisionsforeningen og Spillerforeningen, der arbejder på en dansk model med opbakning fra europæisk niveau i UEFA og FIFPro, og personligt vil Tim Sparv helst spille sæsonen færdig i FC Midtjylland, hvis turneringen kommer i gang igen.



- Jeg ville synes, det var mystisk, hvis FC Midtjylland vandt mesterskabet, og jeg ikke selv var med til det.



- Jeg synes, at argumentet med, at spillerne skal spille sæsonen færdig, er logisk. Men det bliver spændende at se, hvilke løsninger, det ender med. Jeg vil personligt gerne indgå en kontrakt, så jeg spiller sæsonen færdig i FC Midtjylland, siger Tim Sparv, der også følger interesseret med i udviklingen i udlandet.



- Nogle ligaer er ved at forberede sig på at åbne igen, mens Frankrig og Holland er gået en anden vej. Man kan godt forestille sig, at disse beslutninger påvirker andre ligaer i den ene eller anden retning, siger Tim Sparv.

Se også: Strikse regler til 330.000 danske fodboldspillere

Superligaklub jubler: - Vi er reddet!

Superliga-program klar efter weekenden