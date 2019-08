Superliga-stjerne solgt i gigant-handel

FC Midtjylland scorer et pænt beløb på salget af Paul Onuachu, der fremover skal tørne ud for belgiske Genk

Stor mand, stor pris.

Sådan er det med FC Midtjyllands nigerianske landsholdspiller, som nu skal tørne ud for belgiske Genk.

De belgiske mestre har længe haft Paul Onuachu i kikkerten, og de har kæmpet med FCM om prisen.

Den er nu landet på 7 millioner euro, hvilket svarer til 52 mio. Det erfarer Ekstra Bladet.

Transferens værdi kan stige som følge af bonusser, og FCM kan også score yderligere, hvis han bliver solgt videre.

Onuachu er ikke fløjet til Belgien endnu, men aftalen er på plads.

Angriberen var med til Africa Cup of Nations, men har ikke fået spilletid i Superligaen i denne sæson, da klubben havde en klar formodning om, at han ville være væk inden transfervinduets lukning.

Sidste sæson scorede 'Lange Paul' 17 mål i Superligaen, og i alt har han leveret 74 kasser i 181 kampe for FCM.

Det lykkedes ikke at sælge Paul Onuachu i vinterens transfervindue, og her fortalte sportschef Svend Graversen, at han godt kunne forstå, at angriberen var skuffet. Det var de også selv, sagde han.

Nu har de begge så indfriet ønsket om en stor transfer.

