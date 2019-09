Superliga-stjernes bror i voldsom ulykke

FC Midtjylland præsenterede en stor overraskelse i det overståede transfervindue, da man hentede Emiliano Marcondes hjem til Danmark fra engelsk fodbold.

Et skifte der kom bag på mange, men som der ikke alene var sportslige grunde bag.

For selvom hovedpersonen selv glæder sig til at komme i gang med Superligaen igen, var det en alvorlig ulykke omkring hans storebror, der var stærkt medvirkende til returen

Det fortæller Marcondes i et stort interview med TV Midtvest:

- Det er lidt lettere at tage bilen hjem til København, så derfor føler jeg nu, at jeg er tættere på ham, end da jeg sad i London. Han har i en ulykke slået hovedet kraftigt og har fået åbent kraniebrud.

- Lægerne har været nødt til at operere noget af hans kranium ud for at gøre plads til, at hævelsen i hjernen kunne falde, siger Emiliano Marcondes til TV Midtvest.

Marcondes har tidligere spillet for FCN. Foto: Nigel Keene/ProSports/Shutterstock

Marcondes' storebror svævede mellem liv og død, men heldigvis går det nu bedre. Tilbage kan lillebror Emiliano se tilbage på nogle svære dage.

. Han trækker selv vejret nu. Vi krydser fingre for, at han snart åbner øjnene og er ved bevidsthed. Fodbold har altid været min udvej ud af problemer, og i den her periode har fodbolden været min medicin, siger Marcondes.

- Det var nogle hårde dage på Rigshospitalet, hvor jeg bare sad og kiggede på ham og bare håbede det bedste. Jeg kunne intet stille op. Så efter nogle dage sagde jeg til Brentford, at jeg gerne hurtigst muligt ville tilbage og få tankerne væk, udtaler Marcondes.

Lige nu er der landskampspause, og dermed har Superliga-spillerne nogle dage fri. De fridage bruger Emiliano Marcondes hjemme i København for at være sammen med sin storebror.

