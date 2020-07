Suveræne FCM: 11 på stribe

1-0-sejren over FC Nordsjælland var den 11. udesejr i træk for de kommende danske mestre fra FC Midtjylland

FARUM (Ekstra Bladet): Hjemme godt – ude bedst!

Sådan har sæsonen været for FC Midtjylland. 1-0 sejren over FC Nordsjælland var således den 11. udesejr i træk i Superligaen. Statistikken for sæsonens udekampe siger 15 sejre og én uafgjort – mod FCK tilbage i september.

Ganske imponerende af midtjyderne, der nu har suveræne 2,42 i snit efter sæsonens 31 kampe.

FC Midtjylland, der ligner de kommende danske mestre for tredje gang i historien, var langtfra sprudlende. Men det var solidt håndværk, hvad der blev leveret på grønsværen.

Erik Sviatchenko blev lidt heldigt matchvinder mod FCN. Foto: Lars Poulsen.

Anfører Erik Sviatchenko blev matchvinder på en lidt heldig måde. Anders Dreyer gled i afslutningsøjeblikket, da han sparkede frispark fra kanten af feltet. Bolden ramte Sviatchenko på skulderen og snød derved Peter Vindahl Jensen i FCN-målet. En lidt heldig scoring.

Hos FCM, der var uden en skadet Evander, strålede midtbanetalentet Jens-Lys Cajuste centralt sammen med Frank Onyeka, der dog blev smidt ud til sidst efter sit andet gule kort..

Men det er også bemærkelsesværdig en ro og sikkerhed, der præget samspillet mellem Erik Sviatchenko og Alexander Scholz.

Anders Dreyer burde have scoret i slutminutterne, da han var alene og med tomt mål foran sig. Peter Vindahl var trukket med frem. Men Dreyer ramte stolpen.

Mikkel Damsgaard forsøgte sig med et frispark men han havde ikke held med sine afslutninger. Foto: Lars Poulsen.

Uskarpe

FC Nordsjælland kombinerede sådan set fint nok i perioder med Mohammed Kudus som et stærkt centralt omdrejningspunkt. Men det kneb med skarpheden, når de kom frem til straffesparksfeltet.

Det løb ofte ud i sandet og var resultatet af forkerte beslutninger på den sidste tredjedel af banen for hjemmeholdet.

Mohammed Kudus var tættest på scoring, da han kort før tid hamrede en afslutning fra kanten af feltet på overliggeren.

Mikkel Damsgaard havde også en god mulighed for hjemmeholdet, da et frispark uden for feltet blev blokeret til hjørnespark.

FC Nordsjælland kom før pausen til sporadiske chancer, dog uden at sætte Jesper Hansen på de store prøver.

Ibrahim Sadic sparkede forbi målet i en god central position i kampens åbningsfase. Siden sparkede Magnus Kofod lige forbi mål efter en god kombination med Mikkel Damsgaard.

