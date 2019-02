Takker nej til lukrative tilbud: - Jeg vil bare være dansker!

Da den 28-årige kantspiller Rilwan Hassan tilbage i 2009 fik sin debut for FC Midtjylland, spillede han på hold med folk som Jonas Lössl, Winston Reid og Mikkel Thygesen. Folk, der senere drog til det store udland, og for de to førstnævnte stadig er der.

Dengang fik også den meget talentfulde forsvarsspiller Erik Sviatchenko debut for FC Midtjylland, og han er sammen med Hassan de eneste, der var der dengang som nu.

Men hvor Sviatchenko har været i Celtic og spillet Champions League, har Rilwan Hassan holdt ved i FC Midtjylland.

Det har han blandt andet gjort, fordi han har et meget stort ønske om at blive dansk statsborger. Det er det vigtigste for ham. Det var derfor, han i sommeren 2016 sagde nej til ret store tilbud og forlængede sin aftale med FC Midtjylland. Han vil være dansker.

To og et halvt år senere venter Rilwan Hassan stadig på sit statsborgerskab. Det bliver ved med at blive skubbet, og det frustrerer den 28-årige FC Midtjylland-spiller.

- At blive dansk statsborger er det første, jeg tænker på, når jeg vågner om morgenen. Jeg forstår ikke, det bliver ved med at blive udskudt. Jeg har nu fået at vide, at jeg nok først får mit statsborgerskab næste år. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Jeg har allerede været til eksamen to gange. Noget tid efter, jeg havde taget den første prøve, fik jeg at vide, at jeg skulle tage en mere, fordi der var nye regler. Nu bliver det så først i 2020, at jeg bliver dansk statsborger, har jeg fået at vide, siger den tydeligt skuffede Rilwan Hassan til tipsbladet.dk og forklarer:

- Det er vigtigt for mig på grund af min fremtid. Når min karriere er forbi, vil jeg være her. Jeg har været her i 11 år, og det er her, jeg hører til. Men det er ikke en nem situation for mig, siger han.

Rilwan Hassan i aktion mod Vendsyssel. Foto: Ritzau Scanpix

Tidligere har Pione Sisto været igennem proces med at få statsborgerskab, dengang han spillede i FC Midtjylland. Sisto søgte i begyndelsen af 2013 om dansk statsborgerskab, og han fik sine papirer og et dansk pas i slutningen af december 2014.

Rilwan Hassan har allerede ventet flere år på at få papirer på, at han er dansk. Og han skal altså formentlig vente et år mere.

Med til historien hører, at han har en kontrakt, der udløber til sommer. Og problemet for Hassan er, at han ikke kan tage til udlandet og score en stor hyre, for så mister han retten til at få sit statsborgerskab.

Dermed skal han altså vurdere til sommer, om han helst vil være dansk statsborger og spille videre i Danmark, eller om han vægter pengene højere end statsborgerskabet.

- Jeg skal have et dansk pas. Det er det, jeg vil. Det er det vigtigste for mig, og det er her, min familie holder til. Men det handler også om, hvad Midtjylland vil. Vi taler lidt om en kontrakt. Jeg vil være i Midtjylland i Danmark, det er min klub. Den eneste, jeg har spillet for. Jeg skal ikke spille for andre i Danmark. Jeg ved ikke, om Midtjylland har det på samme måde, men jeg skal tale med min agent om det, og så må vi se, siger Rilwan Hassan.

Nigerianeren håber på at kunne bruge foråret på at overbevise om, at han fortjener en ny aftale hos den ambitiøse klub fra Ikast og Herning.

- Jeg skal jo vente endnu et år (på at blive dansk statsborger), men jeg vil vise dem, at jeg vil være her. Jeg håber også meget på, at de vil hjælpe mig. Jeg skal have det pas. De kan ikke blive ved med at sige 'næste år'. Midtjylland har sagt, de vil hjælpe mig med at blive dansk statsborger. Det håber jeg, de holder, siger Rilwan Hassan.

Nigerianeren var skadet en stor del af 2018, hvor han havde problemer med en muskel. Han er dog helt tilbage nu og startede inde i forårets første kamp. Han har spillet 10 Superliga-kampe i denne sæson og 214 i karrieren.

Rilwan Hassan er den nigerianer, der har spillet flest Superliga-kampe af alle de 42 nigerianere, der har spillet i Superligaen.

Hvis alt går vel nu, bliver Rilwan Hassan i oktober en del af lovforslaget om at blive dansk statsborger. Det ventes så at blive stemt igennem i december, og så får han efterfølgende - formentlig januar 2020 - papir på, at han er dansk statsborger.

For godt og vel en uges tid siden sagde Svend Graversen, sportschef i FC Midtjylland, til bold.dk, at der er løbende dialog med Rilwan Hassan.

