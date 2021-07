Taler om stjerne-konflikt: - Været vant til vanvittige ting

FC Midtjylland har fået alt andet end en god optakt til den vigtige Champions League-kvalifikationskamp mod Celtic tirsdag aften i Skotland.

Fredag tabte ulvene 1-2 hjemme mod OB i Superliga-premieren, og i kølvandet på Bo Henriksens debut-nederlag kom det frem, at stjerneangriberen Sory Kaba har skabt sig så voldsomt i sæsonoptakten, at der ikke for alvor er andre muligheder end en midtjysk skilsmisse med guineaneren.

Bo Henriksen tog dog den tilspidsede situation med ophøjet ro inden nøglekampen i Glasgow, hvor Sory Kaba naturligvis ikke er med.

- Den sag har intet fyldt overhovedet. Hverken inden OB-kampen eller op til denne kamp. Jeg har været klar over, at Sory Kaba har villet væk i en længere periode, og det har jeg ageret ud fra. Vi har jo op til flere spillere, der kan være på vej ud dette vindue, sagde Bo Henriksen på pressemødet i Skotland mandag aften.

Læs meget mere om de kommende salg for 250 mio. kr. i FC Midtjylland her.

Men der er jo flere måder at opføre sig på, hvis man gerne vil sælges. Hvordan har du undgået, at Sory Kabas opførsel har haft en negativ indflydelse på resten af truppen?

- Jeg har været vant til fuldstændig vanvittige ting i fodboldens verden, og jeg har haft større problemer i min karriere, når jeg har haft ni spillere til træning. Det her er en lille ting i forhold til det store billede, som handler om at få et godt resultat mod Celtic tirsdag aften.

Bo Henriksen har oplevet lidt af hvert i sin trænerkarriere, men alligevel må det betegnes som en hård indledning, som træneren har fået på livet i FCM. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sory Kaba har bl.a. nægtet at spille i FCM's sidste testkamp inden Superliga-premieren, ligesom han har vandret fornærmet fra banen i en træningsøvelse, hvor han blev placeret i en uvant position bag den forreste angriber.

'Sory Kaba spiller angriber,' var meldingen.

Den store frontløber har i sin tid i FC Midtjylland haft sine meget klare meninger om, hvad der kunne forlanges af ham.

Bo Henriksen har valgt at lukke hårdt ned for den slags, men cheftræneren valgte mandag en mere forsonende tone.

- Jeg har ingen større, filosofisk uddybning af den sag. Det er en personalesag, som vi nu klarer internt i klubben. Og hvad der skal ske herfra, er der så ufatteligt mange sindssygt dygtige mennesker til at finde ud af i FC Midtjylland. Mit job er at sikre et godt resultat mod Celtic med de spillere, jeg har til rådighed.

Bo Henriksen skal forsøge at rejse FCM mod Celtic oven på nederlaget mod OB fredag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Har Sory Kaba spillet sin sidste kamp i FC Midtjylland?

- Det aner jeg ikke. Set fra min stol, så kan Sory Kaba sagtens komme tilbage på holdet, hvis han bare viser, han er bedre end alle de andre, han konkurrerer imod.

Det gør Sory Kaba næppe, og angriberen er nu sat på salgslisten, og han kommer ikke til at indgå i overvejelserne omkring kampene medmindre han oprigtigt bebuder en markant ændret attitude.

FC Midtjylland går på banen kl. 20.45 mod Celtic i Glasgow, hvor der vil være 9.000 skotter på lægterne.

Dem kan FCM møde i CL-kval