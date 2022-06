Taler ud om tragedie: - Det vil jeg aldrig glemme

17. maj 2019 blev målmand Jesper Hansen den helt store pokalhelt, da han reddede to skud i straffesparkskonkurrencen, og FC Midtjylland kunne fejre deres første pokaltriumf nogensinde.

Men bare en uge inden finalen oplevede målmanden den værst tænkelige tragedie, da hans bare 29-årige bror, Thomas, døde på tragisk vis i en trafikulykke.

Nu taler den 37-årige nuværende AGF-spiller ud om den hårdeste uge i sit liv. Det gør han i bold.dk-podcasten TÆT PÅ.

10. maj modtager Jesper Hansen det skæbnesvangre opkald.

- Min mor ringer tidlig morgen og er helt grådkvalt og siger, at Thomas er død. At han er kommet ud for en ulykke.

- Jeg glemmer det selvfølgelig aldrig. Det var bare at tage familien med ud i bilen og så køre afsted. Det var den længste tur i mit liv, fortæller målmanden.

I en årrække havde Jesper Hansen ikke den store kontakt med broren, der havde det svært i perioder. Men forholdet mellem brødrene voksede, da Jesper Hansen vente hjem til Danmark efter et udlandsophold i Frankrig. Derfor var det ekstremt svært for ham at sige farvel, han fik lov til at se Thomas på hospitalet.

- Det var det hårdeste øjeblik at sidde hos ham. Og jeg blev nødt til at sidde der i længere tid. Det sidste syn af ham vil jeg aldrig glemme, siger Jesper Hansen med gråd i stemmen.

- Det var virkelig hårdt.

Hele Parken støttede Jesper Hansen.

Helt uvirkeligt

Selvom Jesper Hansen stadig sørgede over broren, mødte han op bare to dage efter på FC Midtjyllands træningsanlæg. Dagen efter meldte han sig klar til at stå i pokalfinalen.

- Jeg vidste, at alle ville snakke med mig. Men jeg havde det egentlig okay med at snakke om det. Det var en del af min sorg og bearbejdelse at mindes Thomas allerede få dage efter. Og det hele skulle udmønte i, at jeg skulle spille den kamp for ham. Den ville jeg ikke gå glip af, siger han.

Da han 17. maj stod i tunnellen på vej ind på grønsværen i Parken begyndte tvivlen at melde sig.

- Hvad nu hvis, jeg spiller dårligt, vi taber 5-0, og jeg laver et par fejl? Har det så noget at gøre med ulykken?

- Men jeg fik også opbygget den gode følelse af at glæde sig og at spille for Thomas. Det var det, der fyldte noget. Den energi, jeg fik der, har jeg aldrig prøvet før, fortæller Jesper Hansen.

Og den følelse blev kun forstærket, da han trådte ind på græsset.

Her blev Jesper Hansen mødt af massive jubelråb og et banner med teksten 'HOLD HOVEDET HØJT, JESPER,' som Brøndby-fansene havde lavet.

- Det var helt uvirkeligt og noget, jeg aldrig vil glemme. Jeg følte, at alle var med mig. De kunne godt unde mig en god præstation.

- De ville selvfølgelig ikke have, at jeg skulle tage finalen fra dem. Men jeg følte, de kunne sætte sig ind i mit sted. Det var en speciel følelse, fortæller Jesper Hansen.

Her kan du høre hele bold.dk-podcasten TÆT PÅ.

