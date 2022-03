Tallene afslører: Dreyer kan gøre kæmpeforskel i FC Midtjylland

FC Midtjylland ynder at bruge data til at forme sit udtryk, og lige nu råber tallene rigtig højt om alarmerende tendenser i ulvenes sæson, der er på katastrofekurs

FC Midtjyllands sæson truer med at ryge helt af sporet. Ekstra Bladet har taget databrillerne på og gået ulvene i bedene for at finde ud af, om resultaterne taler sandt.

Vi ledte længe i mørket, og fandt syv vigtige nedslag og til sidst et lille lysglimt.

Systemfejl med store konsekvenser

Charles har fået mere spilletid efter Bo Henriksen har justeret systemet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Da FC Midtjylland i efteråret slog SønderjyskE 3-2, øgede de forspringet i toppen til seks point, da FCK samtidig tabte til Brøndby.

Kampen efter valgte cheftræner Bo Henriksen at slå ind på en ny kurs med backs i en mere klar angribende rolle og lidt flere centrale midtbanespillere i en dynamisk opstilling.

Konsekvensen var kort fortalt, at ulvene typisk nu introducerer en midtbane-type som Charles Rigon eller Max Meyer på bekostning af enten Pione Sisto eller Junior Brumado.

Uden at være direkte revolutionerende i forhold til tidligere, fordi der veksles meget mellem udtrykket i angreb og forsvar, så kan der stadig laves en opsigtsvækkende skillelinje før og efter formationstilpasningen.

Stillingen fra runde 14-21

1. Brøndby, 8 kampe, 22 point

2. FC København, 8 kampe, 20 point

…

7. FC Midtjylland, 8 kampe, 8 point

Ulve uden fart

Joel Andersson er blandt de få spillere, der kan presse sig på i konkurrencen med Superligaens øvrige spillere. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvis en ulv skal have en chance for at nedlægge sit bytte, er den afhængig af fart og stærke kæber.

FC Midtjylland ønsker at indføre en spillestil, der er inspireret af Red Bull-klubberne, hvilket i Danmark bedst kan sammenlignes med Zornigers Brøndby-mandskab.

Arbejdsraseri – og et helvedes tempo.

Det falder i øjnene, at Anders Dreyer stadig står som et skinnende eksempel på den tankegang fra sin sæsonstart.

Anders Dreyer kommer tilbage og giver ulvene både fart og udholdenhed. Foto: Claus Bonnerup

Superliga.dk har en opgørelse over Superligaens spillere, der oftest sprinter, og hvem der løber længst i høj fart – højintense løb.

FC Midtjylland har to spillere blandt Superligaens 30 bedste i de to kategorier – og Anders Dreyer er med begge steder.

Joel Andersson er med blandt sprinterne, Pione Sisto er i høj fart. Det er kategorier hvor Brøndby-spillere er markante.

Manglen på fart kan aflæses på et andet område. FC Midtjyllands evne til at stikke af i kontraangreb og fange modstanderne ude af balance ligger meget lavt.

Samtidig viser andre tal, at FC Midtjyllands evne til at sætte modstandernes defensiv under pres og dermed fremtvinge boldtab ligger væsentligt ringere end normalt.

Danser om feltet

Gustav Isaksen mangler hjælp fra holdkammeraterne til at trænge ind i modstandernes felt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Under Brian Priskes ledelse forsøgte FC Midtjylland at arbejde med mere boldbesiddelse og dominans, og så var der fokus på gennembrud ind i feltet.

Det var en af årsagerne til at det lykkedes at vinde så mange straffespark sidste sæson.

Ulvenes udtryk er ændret en del denne sæson, og selv om klubben traditionelt har spillet efter princippet, at målene scores i boksen, så afspejles det på dette område ikke i spillestilen.

Retfærdigheden sker fyldest

FC Midtjylland får som fortjent. Præstationerne er ikke til at toppe ligaen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland blev latterliggjort, da tidligere bestyrelsesformand Rasmus Ankersen lancerede begrebet ’Table of Justice.’ Retfærdighedens tabel.

Det var ulvenes eget pejlemærke i forhold til præstationerne, der ikke handlede om mål og slutresultatet, men alt det i indsatsen, som ikke handlede om mål.

En sutteklud til at trøste sig med og se gennem resultaterne, når der var behov for det, og bruge dem konstruktivt.

I dag er begrebet om ikke anerkendt, så er der en anerkendelse af, at sejr og nederlag ikke er alt, der tæller i fodbold.

Og kigger man gennem resultaterne denne sæson, så stod FC Midtjyllands fald fra tinderne skrevet længe før det blev en realitet.

Ulvene blev overhalet af FC København efter seks runder, og selv da ulvene førte med Superligaen med seks point, var de ikke i top på ’Table of Justice.’

Giftfri Dødbolde

Eneste trussel i luften - Sviatchenko. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Husker du da det nærmest udløste panikagtige reaktioner hos modstanderne, når FC Midtjylland fik tilkæmpet sig en dødbold i nærheden af feltet.

Det er længe siden at det var sådan.

Ulvene har sagt farvel til Sory Kaba og Alexander Scholz i forhold til seneste sæson. De mangler en spiller med tidligere tiders præcision på serverne.

Alt det efterlader Erik Sviatchenko som eneste reelle trussel i luften på dødbolde, der savner præcision. Imponerende hvor ofte Sviatchenko trods det stadig kommer til sin ret.

Dødbolde er et område som FC Midtjylland ønsker at forbedre.

Harmløst luftvåben

Noget at tænke over for Bo Henriksen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Et område hvor FC Midtjylland altid har været i stand til at dominere modstanderne har været i luftspillet.

Men manglen på en luftstærk angriber har haft en chokeffekt på angrebsopbygningen hos FC Midtjylland.

Væk er bombardementet fra indlæg.

Skaber ikke store nok chancer

Junior Brumado og resten af offensiven kommer ikke frem til store nok chancer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FC Midtjyllands resultater lider under, at holdet ikke skaber store nok chancer.

Klubben har indkredset dette område som et af de steder, hvor de skal forbedre sig.

I fodbold er begrebet xG (expected goals) et begreb, der vurderer chancen for at score på en målchance ud fra stedet for afslutningen, modstandere i nærheden.

De chancer FC Midtjylland skaber denne sæson ligger lavt sammenlignet med klubbens egne standarder. En stor chance vil typisk ligge omkring 0,25-0,3.

Lukker af for modstanderne

Defensiven er et lyspunkt for FC Midtjylland, der simpelthen er skarpere til at holde modstanderne væk. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Et lille lyspunkt. FC Midtjylland har omlagt spillet og står i perioder meget dybt og fokserer på at afvise modstanderne.

Det betyder, at de chancer holdet giver væk er minimale, og de er meget svære at score mod.

xG (expected goals) et begreb, der vurderer chancen for at score på en målchance ud fra stedet for afslutningen, modstandere i nærheden.

Her ligger ulvene lige nu under den magiske grænse på 0,1. En stor chance vil typisk ligge omkring 0,25-0,3.