Tidligere landsholdsspiller stopper karrieren

Den tidligere landsholdsangriber Lasse Vibe indstiller karrieren efter mandagens sidste spillerunde i Superligaen.

Det fortæller den 34-årige FC Midtjylland-spiller til bold.dk ovenpå en sæson, hvor det blot er blevet til få minutters spilletid.

I stedet vil han fremover tilbyde økonomisk rådgivning til professionelle sportsudøvere.

- Jeg har været både heldig og dygtig nok til at kunne leve af at spille fodbold i en årrække, siger Lasse Vibe.

- Selv om det aldrig var planen, at jeg skulle være professionel, så sætter jeg virkelig pris på de mange store oplevelser, som fodboldbranchen har givet mig - på godt og ondt.

Lasse Vibe slog for alvor igennem som fodboldspiller i Sønderjyske for ti år siden, hvilket førte ham videre til IFK Göteborg. Her blev han i 2014 topscorer i den bedste svenske fodboldrække.

Herefter gik turen videre til Brentford i den næstbedste engelske række. Dernæst tog han til i Kina, inden vejen atter gik forbi IFK Göteborg, og senest er det blevet til to sæsoner i FC Midtjylland.

Vibe fik sin debut på det danske landshold, og fra 2014 til 2017 blev det til 11 kampe og et enkelt mål i den rød-hvide trøje.

Den nu snart forhenværende fodboldspiller var i 2019 med til at starte virksomheden Imperium Sports Family Office, der tilbyder økonomisk rådgivning til sportsudøvere.