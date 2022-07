Tilbage i truppen efter ballade

Efter en turbulent sæsonstart er Pione Sisto igen kampklar for FC Midtjylland.

På klubbens hjemmeside fremgår det, at offensivspilleren er udtaget til midtjydernes kamp mod AEK Larnaca i Champions League-kvalifikationen tirsdag aften.

Det er første gang, at Sisto er med i en kamptrup i denne sæson. Han ragede uklar med klubben hen over sommeren, men lørdag meddelte FC Midtjylland, at man havde lagt uenighederne bag sig.

- Pione Sisto og den sportslige ledelse i FC Midtjylland har i løbet af ugen haft flere møder, og på baggrund af en positiv dialog er Sisto tilbage på 3F Superliga-mandskabet, skrev FCM på sin hjemmeside lørdag.

Erik Sviatchenko, der missede FC Midtjyllands superligakamp mod Silkeborg fredag, er også med mod AEK Larnaca tirsdag.

FC Midtjylland kæmper med cyprioterne om en plads i Champions League-kvalifikationens tredje runde.

Den første kamp mellem de to hold i Herning endte 1-1. Den samlede vinder skal møde Benfica i næste runde af jagten på gruppespillet i Europas fineste klubturnering og er samtidig som minimum sikret en plads i Europa League-gruppespillet.