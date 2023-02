Tjekker konstant sin mobil: Hvornår sker det?

Det er gået stærkt for Astrit Selmani.

Under en uge efter, han pludselig fandt ud af, at han skulle til FC Midtjylland, sidder han nu på træningslejr i Portugal med Superliga-mandskabet.

Men det kan potentielt gå hen og blive en kort fornøjelse.

Astrit Selmani fortæller således til Ekstra Bladet, at hans kone er højgravid, og at hånden derfor hviler på mobilen i lommen.

- Det nærmer sig. Hun er sat til den 20. februar. Så jeg håber, hun kan holde den lille inde lidt endnu. Jeg har jo ikke lyst til misse en kamp, siger den nye angriber, der på deadline day stod i lufthavnen i Istanbul og fandt ud af, at FCM ville have ham.

FC Midtjyllands Astrit Selmani skal inden længe været far for første gang. Foto: Anthon Unger

- Men hun har lovet mig, at det ikke sker, fortsætter Selmani, inden han griner højlydt.

Den svenske angriber ved derfor af gode grunde heller ikke, om han er tvunget til at rejse hjem midt i forberedelserne i Portugal frem mod den vigtige Europa League-opgør mod Sporting CP.

Men ender hans kone med et gå i fødsel på kampdagen tre dage før termin, bliver det uden Selmani.

- Vi har ikke nogen aftale, men hvis det sker i dag, mens vi er på træningslejr, så kan jeg selvfølgelig tage afsted. Men hvis det er på en kampdag, kan hun måske godt undvære mig i en time. Så må jeg undskylde i et år efterfølgende, lyder det fra Selmani, der nu bor i Herning, mens han kone har base i Malmø.

- Det er en kæmpe ting at skulle blive forælder, men jeg er glad. Jeg håber, at alt kommer til at gå godt. Det er det vigtigste for mig.

FC Midtjylland tager hul på den nye sæson 17. februar, når de i Europa League møder portugisiske Sporting CP.