Tøffe: En farlig cocktail i FCM

- Det ligner et problem for Bo Henriksen, at han har så mange individualister og stjerner i sin trup, fordi de har svært ved at fungere som et kollektiv, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

På trods af, at Vágner Love reddede ét point til FC Midtjylland med udligningen i tillægstiden mod OB, så er alarmklokkerne snart for alvor ved at blive tændt på Heden.

For to point i fem kampe er langtfra mesterklasse. Den er langsomt forsvundet hen over vinterpausen.

Faktum er, at FC Midtjylland nu er uden sejr siden 31. oktober, da Randers blev besejret 3-1.

Vágner Love reddede ét point til FCM mod OB. Men to point i fem kampe fortæller alt om, hvor alvorlig situationen er på Heden. Foto: Lars Poulsen.

- Vi skal altså helt tilbage til sæsonen 2015/16, hvor FCM senest spillede fem kampe uden at vinde i Superligaen.

- Det fortæller alt om, at det ikke er hverdagskost for den klub at gå så lang tid uden sejre, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, der stikker lidt dybere og peger på, hvad der aktuelt er galt på Heden.

- FC Midtjylland har mange individualister og stjernespillere, og det virker på mig som en rigtig farlig cocktail.

Anfører Erik Sviatchenko med den bekymrende mine. Der er heller ikke meget, der aktuelt fungerer i FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen.

- Som jeg ser det, så fungerer de slet ikke som et hold. Mange af spillerne prøver på egen hånd i stedet for at aflevere til en medspiller, der måske er i en bedre position. Kollektivet fungerer ikke, pointerer Stig Tøfting.

Nedturen er gået stærkt for FCM. Vi skal altså blot tilbage til 14. spillerunde, hvor Bo Henriksens mandskab førte med hele seks point til FCK. Nu er midtjyderne tre point efter guldrivalerne.

- FCM har ikke længere et sammentømret forsvar, der spiller til nul. Se på rivalerne fra FCK, der måske har haft et defensivt udgangspunkt i forårets to første kampe, men de har altså spillet til nul to gange. Det er den slags forsvar, der vinder mesterskaber, pointerer han.

Bo Henriksen har ikke meget af smile ad for tiden i FC Midtjylland. Afstanden til FCK er nu tre point. For Fem runder siden var forspringet seks point. Foto: Lars Poulsen.

Her og nu tror Stig Tøfting ikke, at Bo Henriksen er fyringstruet.

- Men vi ved jo, at det er en branche, hvor der er opbakning til cheftræneren, indtil den lige pludselig forsvinder. Omvendt tror jeg heller ikke, FCM skal spille tre kampe mere uden at vinde. Der er pres på, og sådan skal det nu engang være i en klub, der har guldambitioner, pointerer Stig Tøfting.

FC Midtjylland mangler Viborg og FC København på hjemmebane, mens de slutter grundspillet med en udekamp i Silkeborg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur: Silkeborg!

- Jeg letter på hatten for, hvad de præsterer. Anden overbevisende forårssejr i træk. Det er ganske imponerende. Lige nu er de Superligaens klart bedst spillende mandskab.

Ugens nedtur: AGF!

- De var foran to gange, men smed alligevel sejren. Det nederlag betyder med stor sandsynlighed farvel til top-6, selv om muligheden matematisk stadig eksisterer.