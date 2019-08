Tøffe om rutineret anfører: 'Hjerneblødning'

FC Midtjylland følger trop med FC København.

Sidste sæsons sølvvindere har gjort rent bord i sæsonens fire første kampe mod Esbjerg, FC Nordsjælland, AGF og AaB, selv om det langtfra har været overbevisende.

Sejrene i tre af kampene - mod Esbjerg, AGF og AaB – blev først sikret helt til slut i kampene. Læg dertil, at ingen af sæsonens fem mål endnu er scoret af en angriber.

Derudover ragede anfører Erik Sviatchenko en tåbelig og unødvendig udvisning til sig i søndagens 1-0 sejr over AaB.

- Han fik en hjerneblødning. Det var tåbeligt, han fik det andet gule kort blot halvandet minut, efter han havde fået det første kort. Specielt fordi det var en ufarlig omstilling, hvor han rev Kasper Kusk i trøjen. Det var en urutineret handling af en meget rutineret spiller, mener Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting og pointerer:

- Faktisk kommer det lidt bag på mig, at en spiller med 158 superligakampe (næstflest i FCM efter Jakob Poulsen) på den måde mister kasketten i sådan en situation, fastslår han.

Jakob Poulsen har hidtil kun fået spilletid i en kamp i denne sæson, hvor han blev indskiftet. Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting er overbevist om, at den detroniserede anfører nok skal spille en rolle i kampene i Superligaen i den kommende tid. Foto: Lars Poulsen.

Poulsens tid kommer snart

FC Midtjyllands mest rutinerede spiller, 36-årige Jakob Poulsen har kun fået spilletid i anden runde mod FC Nordsjælland, da han blev skiftet ind. Siden har han siddet på bænken i de tre øvrige kampe.

Men den detroniserede anfører skal nok få flere spilleminutter i Superligaen meget snart, mener Stig Tøfting.

- Det har været tydeligt at se, at FCM har forsøgt at gøre holdet klar til opgaverne i Europa. De har ønsket at spille holdet sammen, før den store test for at kvalificere sig til gruppespillet.

- Her skal Jakob Poulsen ikke spille en rolle, fordi han formentlig er ’vejet og fundet for langsom’ til de internationale opgaver, påpeger Stig Tøfting og understreger:

- Men jeg er overbevist om, at Jakob Poulsen stadig spiller en vigtig rolle for FCM i Superligaen. Måske allerede på søndag mod Horsens, understreger Stig Tøfting.

Han mener dog ikke, FC Midtjylland har de bedste odds for at besejre Rangers FC i jagten på et europæisk gruppespil, fordi skotterne har fordel af hjemmebane i den afgørende kamp.

- Men jeg vil betegne det som en fiasko, hvis FCM ryger ud allerede i tredje kval-runde. Hele deres sæson har hidtil været lagt an på holdet skal have succes i Europa, mener Stig Tøfting.

