Topmøde: Fra kolleger til guldrivaler

IKAST (Ekstra Bladet): Brian Priske blev i 2016 håndplukket af Ståle Solbakken. Han var udset til være nordmandens assistenttræner i FC København de kommende tre år.

Solbakken var så forhippet på at tilknytte Priske som sin højre hånd og svække FC Midtjyllands trænerteam, at han trak 800.000 kr. op af lommen i transfersum.

Bare 14 måneder senere gik parterne hver til sit. Det blev aldrig et match made in heaven mellem Solbakken og Priske.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der var noget, som ikke fungerede optimalt. Jeg havde flyttet familien til København og satsede på, det skulle være næste store skridt i min karriere. Sådan gik det ikke.

- For mig har det altid været helt afgørende, at jeg er kan stå 100 procent inden for det, jeg gør på træningsbanen. I FCK blev kompromiserne for store på nogle punkter, og der var nogle uenigheder i forhold til min rolle og nogle faglige ting i hverdagen, siger Brian Priske, der ikke har lyst til at komme bruddet nærmere.

Dengang Brian Priske var assistenttræner i 'fjendeland'. Foto: Lars Poulsen

Søndag står Brian Priske og Ståle Solbakken over for hinanden i topkampen i Parken mellem FCK og FCM i den første af sæsonens ’gulddueller’. Det er første gang, de mødes som cheftræner for hvert sit mandskab.

Der er ikke noget, som skal bevises eller revancheres, ligesom Brian Priske slår fast, at der absolut ikke er ondt blod mellem FCK-manageren og ham selv.

- Vi har et fint forhold, og han er en af mine gode trænerkollegaer. Ståle var hurtig til at skrive tillykke både med vores pokaltitel sidste sæson, og da jeg overtog jobbet efter Kenneth Andersen dette efterår. Jeg har stor respekt for Ståle Solbakken og det, han har bygget op. Han har gjort FCK til et flagskib i dansk fodbold.

Brian Priske har fået fuldt pointudbytte i sine tre foreløbige kampe i spidsen for FCM. Her ses han i 3-0-sejren i Lyngby. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Rivaliseringen mellem FCM og FCK er blevet skærpet markant de senere år, efter midtjyderne er begyndt at melde mere offensivt ud om at udfordre FC Københavns position i dansk fodbold.

Den første stikpille denne sæson sendte Ståle Solbakken inden landskampspausen, da han mere end antydede, at FCM fik en fordel i Superligaen, fordi Ulvene som sædvanlig havde kvajet sig i Europa.

- Jeg vil ikke stå at pibe over, at vi skal spille torsdag og søndag det meste af efteråret. Det har vi heldigvis gjort os fortjent til. FCM skal kun spille hver søndag, lød det fra Solbakken.

Den norske FCK-manager er ikke karrig med stikpillerne. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Brian Priske lader sig på ingen måde ophidse af udtalelsen, men viser dog, at han trods sit stille sind sagtens kan give lidt retur.

- Han har jo desværre ret. I FCM vil vi gerne både vinde Superligaen og komme i Europa-gruppespil. Det sidste lykkedes vi ikke med. Men hvorvidt det er nogen stor fordel for os, det ved jeg ikke. Jeg vil mene, at hvis man har Danmarks suverænt største spillerbudget, så kan man også holde til at spille to kampe om ugen, siger Brian Priske og sender bolden videre.

- Jeg kan godt forstå, medierne gerne vil have lidt sjov og ballade. Det er en del af fodbolden. Men jeg har altid haft det bedst med at holde snuden i eget spor og koncentrere mig om at forbedre tingene, der hvor jeg har indflydelse. Claus Steinlein er alligevel bedre til at provokere dem i København.

’Ærgerlig over fravalg’

Det kom som en overraskelse for de fleste, da FCM-ledelsen i oktober sidste år valgte at ansætte U19-træner Kenneth Andersen som afløser for Jess Thorup.

Om ikke overrasket, så lægger Brian Priske i hvert fald ikke skjul på, at han var skuffet over at blive forbigået, da Thorups afløser skulle findes.

- Jeg var ærgerlig. Jeg følte, jeg var klar til at overtage stafetten, og det satte da nogle tanker i gang. Men jeg ser mig selv som en loyal klubmand, så jeg respekterede beslutningen og bakkede 100% op om Kenneth.

- Jeg synes, Kenneths imponerende pointsnit og resultater viser, at han havde al mulig opbakning fra alle i staben, siger Brian Priske.

Brian Priske har taget tøjlerne i det midtjyske efter Kenneth Andersen. Foto: Tony Brøchner

Nogle af de tanker, som blev sat i gang hos den ambitiøse Brian Priske var, om han endnu engang skulle forlade de trygge rammer i Herning/Ikast.

I den forgangne uge kom det frem i Horsens Folkeblad, at Bo Henriksen i sommer havde udset sig Brian Priske som sin afløser i AC Horsens.

- Det er korrekt. Jeg er dog ærgerlig over, at interessen kom ud i offentligheden, og måden det skete på. Bo og jeg havde flere gode, private samtaler, men af flere årsager så blev det ikke til et samarbejde i denne omgang, siger Brian Priske.

Havde du da allerede i sommer lovning på, at du ville få en chance som cheftræner i FCM?

- Nej, slet ikke. Det lå på ingen måde i kortene, at Kenneth ville sige op. Jeg valgte at blive i FCM, fordi det er en klub, der har betydet meget for mig og gjort meget for mig.

Blå bog: Navn: Brian Priske Pedersen Født: 14. maj 1977 i Horsens (42 år) Karriere som træner: 2011-2016: FCM assistenttræner 2016-2017: FCK assistenttræner 2018-2019: FCM assistenttræner 2019-?: FCM cheftræner Brian Priske har desuden fungeret som scout for Danmarks landshold.

Tre på kassen til Priske:

FCM har set stærke ud i dine tre kampe i spidsen. Hvad har du konkret ændret på holdet?

- Der er mange nuancer i det, men det helt jordnære er systemskiftet. Jeg mente, vi var blevet lidt låste i 3-5-2, og de fleste modstandere havde læst os. Det har gjort os mere dynamiske, at vi har fjernet en midtstopper. Nu er der lidt flere spillere, der skal tage del i det defensive, men i det store hele giver det større frihed, og vi har kreeret flere chancer.

FCM har fået otte sejre og spillet en uafgjort i Superligaen. Alligevel har holdet fået en del kritik. Hvor fair er det?

- Der har da måske været nogle spillemæssige udfordringer, men resultaterne har været der. Jeg tror i høj grad, at kritikken har hængt sammen med vores sløje præstation i Europa. Det er fair nok. Men jeg synes, spillerne fortjener mere kredit. De har knoklet på og blevet ved med at skaffe resultaterne.

Hvor ser du dig selv om fem år?

- Jeg arbejder i nuet, så det er helt ærligt ikke noget, jeg tænker over. Jeg har fået en chance som cheftræner nu frem til jul, og så må vi se. Jeg har kun haft tre kampe i spidsen for holdet, så jeg holder benene plantet på jorden, men hvis du skal presse mig, så havde jeg en god tid i udlandet som spiller, så det vil jeg ikke afvise, jeg kunne finde på igen.

