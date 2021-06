Traditionsklub viser interesse

Når Bo Henriksen torsdag kalder til træning i FC Midtjylland, vil Jesper Hansen være blandt spillerne, der hilser på den nye cheftræner.

Men når selve sæsonen går i gang, håber den 36-årige målmand at have fundet en ny arbejdsgiver.

Jesper Hansen blev i foråret droppet i det midtjyske, hvor Jonas Lössl blev gjort til ny førstemålmand.

Selv om der er kommet ny træner, er situationen denne samme for Jesper Hansen - og han ønsker ikke at sidde på bænken i Herning.

Den rutinerede målmand er mere end åben for et klubskifte, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den hollandske storklub Feyenoord forhørt sig og lokket med et tilbud.

Rotterdam-klubben siger farvel til reservemålmand Nick Marsman, der skifter til amerikanske Inter Miami FC.

Klubben fra havnebyen mangler derfor en reserve for Justin Bijlow og har i den forbindelse set med Danmark.

Feyenoord har vist konkret interesse for den tidligere landsholdsreserve, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger peger pilen dog ikke mod Rotterdam for Jesper Hansen i denne omgang.

Jesper Hansen blev - på trods af gode præstationer - droppet i FC Midtjylland og er nu reserve for Jonas Lössl. Foto: Lars Poulsen

Han håber i stedet at blive i Superligaen, men i en klub hvor han har udsigt til spilletid.

AGF har sagt farvel til den polske lejesvend Kamil Grabara og kunne være en mulighed. Jesper Hansen har et særdeles godt kendskab til træner David Nielsen, som i sin tid hentede ham til Lyngby.

Brøndby skal formentlig også have ny målmand. I hvert fald udløber tyske Marvin Schwäbes kontrakt med udgangen af juni, og han meldes på plads i 1. FC Köln.

Jesper Hansen har kontrakt med FC Midtjylland frem til sommeren 2022.

Han er foreløbig noteret for 310 Superliga-kampe for FC Nordsjælland, Lyngby og FC Midtjylland.

