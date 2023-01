Trækker op til kæmpesalg: Her er den sidste knast

Det trækker op til et kæmpesalg i FC Midtjylland.

Som Ekstra Bladet de seneste dage har beskrevet, så er der tale om guldfuglen Ousmane Diomandé, som Sporting Clube de Portugal har kastet kærligheden på.

Portugiserne har hele januar været i førersædet omkring Diomandé, og et bud på 60 mio. kr. fik FCM til at slå lyttebøfferne ud.

Men løs interesse fra storklubber i Premier League og Serie A har givet FC Midtjylland så gode kort på hånden, at ulvene efterhånden er overbeviste om, at man kan sikre sig 75 mio. kr. for den ivorianske forsvarsspiller.

Ifølge flere portugisiske kilder, så er Sporting tæt på at acceptere FC Midtjyllands krav, men en sådan udskrivning kræver et salg af den formstærke wingback Pedro Porro.

Pedro Porro har imponeret stort i Lissabon denne sæson, og Tottenham skulle være klar til at betale 335 mio. kr. for wingbacken. Dermed er der transfermidler til at 'angribe' Diomandé-handlen i Herning. Foto: Patricia de Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Tottenham klar til køb

Spanieren, der har leveret seks assists og to scoringer i 14 ligakampe for Sporting, meldes tæt på et skifte til Tottenham, der forventes af udløse Porros frikøbsklausul på ca. 335 mio. kr.

Først da skulle Sporting have midlerne til at ville acceptere alle midtjydernes krav - ligesom et salg af Porro har portugisernes hovedfokus.

Sådan snurrer transferkarrusellen så stærkt disse dage.

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at forhandlingerne mellem den portugisiske storklub og FC Midtjylland dermed stadig pågår, men selv om der er små forhindringer, så nærmer parterne sig langsomt hinanden.

Processen kan blive speedet op, hvis Tottenham præsenterer Pedro Porro.