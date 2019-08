Træner taler ud: Derfor vrager vi FCM-profil

FCM-træner påstod, at han gerne ville have beholdt Jakob Poulsen i sin trup, selv om han ikke har givet ham spilletid

HORSENS (Ekstra Bladet):

- Jeg ville gerne have beholdt Jakob Poulsen i min trup. Men respekten for ham vejede tungere. Derfor er jeg indforstået med, at han siger farvel.

Dette blev fastslået af FC Midtjylland-træner Kenneth Andersen efter at den femte Superlig-sejr på stribe var kommet i hus.

Men inden første dommerfløjt i Horsens kom sidste sæsons sølvvindere i fokus på anden vis. Det skete med meldingen om, at den mangeårige anfører - en af Superligaens største profiler overhovedet i flere sæsoner - Jakob Poulsen var blevet bevilget løbepas.

Kenneth Hansen under søndagens Superliga-kamp mod AC Horsens. Foto: Claus Fisker.

Umiddelbart var Kenneth Andersen, der bænkede eks-anføreren fra starten af denne sæson, ikke så meget for at tale om den ting efter 2-0-sejren over Horsens.

- I bund og grund synes jeg, at vi gennem vores pressemeddelelse har fortalt, hvad der er årsagen til, at vi accepterer Jakobs ønske. Det handler alene om respekt for en mand, der har mange måder har betydet utrolig meget for klubben.

- Men som stadig har nogle spillemæssige ambitioner, som vi måske ikke kan opfylde, sagde Kenneth Andersen og fastslog, at han ikke har gjort noget direkte forsøg på at få sin tidligere anfører til at blive.

- Jeg har selvfølgelig haft en snak med Jakob tidligere og orienteret ham om vores planer. Og om baggrunden for, at vi ikke satsede på ham fra sæsonstart. Og selv om han er en vigtig mand at have i truppen, så vejer respekten for ham tungere. Og jeg håber meget på, at han får den afslutning på karrieren, som han ønsker, sagde FCM-træneren.

