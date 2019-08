Trænerkrisen i FCM: Han er en nødløsning

Det kom ikke som det store chok for Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting, da Kenneth Andersen pakkede kufferten og stoppede som cheftræner efter ti måneder på posten i FC Midtjylland.

Siden han sagde ja til jobbet midt i oktober sidste år, har han været fejlcastet på posten.

- Kenneth Andersen har på intet tidspunkt følt sig tilpas i rollen som cheftræner. Der er kæmpe forskel fra at gå på et ’beskyttet’ værksted i ungdomsafdelingen til at stå foran et kamera to-tre gange om ugen. Det kræver en speciel mentalitet, mener Stig Tøfting og uddyber:

- Det har været min klare opfattelse, at Kenneth Andersen ikke har haft den store indflydelse på tingenes tilstand i FC Midtjylland. Det har ikke været ham, der traf beslutningen omkring den uværdige afsked med Jakob Poulsen.

- Det, der foregår i FCM, minder i høj grad om en klub med ekstrem topstyring, mener Stig Tøfting.

Både Brian Piske (t.v) og Kenneth Andersen (t.h i hvid skjorte) deltog på pressemødet, hvor sidstnævnte trådte tilbage fra cheftrænerposten. Foto: Helle Arensbak, Ritzau Scanpix.

Han har svært ved at se, at FCM kommer til at spille bedre og mere sprudlende, fordi der igen-igen er valgt en intern løsning med ansættelsen af Brian Priske som cheftræner.

- Jeg har svært ved at se det spillemæssige ændrer sig markant med Brian Priske som cheftræner, fordi han har været en del af miljøet den seneste tid. Brumado vil blive ved med at brænde store chancer, som vi har set i starten af sæsonen, påpeger Stig Tøfting.

Priske er en nødløsning, mener Tøfting. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Han er af den klare opfattelse, at FC Midtjylland har brug for en ekstern løsning på trænerposten, så der kan komme nye impulser til Heden.

- Det er ikke løsningen med en cheftræner fra egne rækker. FCM har brug for impulser udefra. Hvis ikke FCM henter en træner udefra i løbet af efteråret eller til januar understreger det endnu engang en klub, der er præget af topstyring, fastslår han.

