Træt af målmandssnak: - Hvorfor skulle jeg det?

Brian Priske er træt af målmandssnak.

FC Midtjylland-træneren havde igen valgt Jonas Lössl frem for Jesper Hansen og var lettere irriteret over igen at blive afkrævet en forklaring.

- På et eller andet tidspunkt må I gerne lytte efter og tage det, jeg siger, som sandheden. Der er ingen førstemålmand.

- Der er ingen spillere, som partout skal spille i FC Midtjylland. Det er åben konkurrence på alle pladser, lød det fra Priske, der ikke havde grund til at fortryde valget af Lössl til kampen mod FCK.

Målløst i Parken - gave til Brøndby

Han tog, hvad han skulle, og havde en fin redning på Jonas Winds afslutning midt i anden halvleg.

- Jeg er voldsomt privilegeret over at have så stærk en trup. Jeg er glad for, at der er masser af konkurrence på alle positioner. Også på målmandsposten.

- Det gør os kun stærkere på den lange bane. Det er jeg sikker på.

- Men hvorfor gøre det på denne måde i stedet for at sige, at vi har en førstemålmand?

- Hvorfor skulle jeg gøre det, når jeg har to gode målmænd? Jeg tror på et åbent konkurrencemiljø, og i sidste ende skal jeg træffe et valg.

- Det har jeg gjort, og Jesper har håndteret det fantastisk. Sådan er vilkårene i FC Midtjylland, og jeg er glad for, at det er den vej rundt, at vi har udfordringer, sagde Priske, der var ganske godt tilfreds med et point i Parken:

- Det var fair nok og det næstbedste, vi kunne få. Efter et par dumme nederlag i ligaen var det godt at se en præstation, der hang sammen.

- Vi bruger ikke tid på Brøndby eller de andre. Vi ved, at vi er stærke nok til at vinde mesterskabet, hvis vi får vores kvalitet ind og sørger for at holde fokus på os selv.