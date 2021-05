Transfer-chok: Superliga-stjerne solgt for småpenge

FC Midtjylland er nødt til at sælge forsvarsprofilen Alexander Scholz til japanske Urawa Red Diamonds for en slik

4-0-sejren over AGF blev den sidste i FC Midtjylland-trøjen for forsvarsprofilen Alexander Scholz.

B.T. skrev mandag aften, at FCM-styrmanden er blevet solgt til japanske Urawa Red Diamonds, hvor Scholz bliver holdkammerat med Kasper Junker.

Kilder bekræfter klubskiftet for Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet kan derudover afsløre, at FC Midtjylland har været nødt til at sælge sæsonens store profil for småpenge.

Helt konkret slipper Urawa Red Diamonds med 'sølle' 3,75 mio. kr. for 28-årige Alexander Scholz, der befinder sig i periferien til det danske landshold.

Årsagen er, at Scholz har haft en klausul i sin kontrakt, hvis den rette udenlandske mulighed opstod. Forsvarsspilleren har prioriteret at opleve et eventyr, og derfor har FCM været nødt til at acceptere buddet fra Japan.

Farvel og tak! Alexander Scholz har været en kæmpe profil i FC Midtjylland. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Derfor var det en symbolsk handling, da Brian Priske udskiftede Alexander Scholz i slutningen af kampen mod AGF. Her fik 'Scholle' vinket farvel til fansene, der har knuselsket styrmanden siden sommeren 2018.

Alexander Scholz har endnu ikke gennemgået et lægetjek i sin kommende klub, men det ventes at være en formalitet.

Alexander Scholz nåede 114 kampe for FC Midtjylland.