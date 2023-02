Transfer-mareridt: - Vi overvejede at trække os

Det var det hele store transferdrama, der udspillede sig i det midtjyske på transfervinduets sidste dag.

FC Midtjylland havde længe haft sigtekornet rettet mod Egypten, hvor ønskespilleren Emam Ashour befandt sig i hovedstadsklubben Zamalak.

Det skulle dog vise sig at være nemmere sagt end gjort at få en handel på plads, og nu viser det sig, at det kom så langt ud, at FC Midtjylland flere gange overvejede at trække stikket og se bort fra den egyptiske landsholdsspiller.

Det fortæller FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, i et interview med Ekstra Bladet i forbindelse med klubbens træningslejr i Portugal.

Claus Steinlein ville gerne have undgået en hektisk afslutning på transfervinduet, men sådan skulle det ikke gå. Foto: Anthon Unger

- Jeg siger det hvert år, når vi går i gang med transfervinduet. Lad os nu få lukket det 1. januar, så vi kan have ro på. Men sådan er det bare ikke. Der er alle mulige mekanismer.

- Denne gang var det noget kulturelt i forhold til nogle egyptere. Det er en anden måde at forhandle på. Det bliver lidt mere langstrakt. Jeg tror minimum, at jeg var klar til at holde pressemøde ti gange. Men hver gang, at folk, der forhandlede, ringede til mig og sagde, at nu var det på plads, så skete der et eller andet.

FC Midtjylland har ifølge Ekstra Bladets oplysninger betalt omkring 20 millioner kroner for den 24-årige midtbanespiller. Foto: DPPI/Photo Kishimoto/LiveMedia/S/Ritzau Scanpix

Som Anders And

Undskyldningerne var mange.

Så skulle egypterne bruge ham i en kamp, så var der landets El Clasico , hvor han var vigtig. Med andre ord skulle FC Midtjylland virkelig have is i maven.

- Det var ligesom de der Anders And-reklamer, der var i gamle dage. Der var mange gode undskyldninger for, hvorfor det skulle trækkes ud. Der overvejede vi også flere gange, om vi skulle gå en anden vej.

- Man har jo altid flere på listen, men vi ville så gerne have ham tilknyttet, og på den sidste dag i vinduet om eftermiddagen lykkedes det så endelig.

- Var der panik på?

- Vi var så heldige, at vi allerede havde hentet en spiller i OB (Armin Gigovic, red.), der har gjort det godt. Så jeg havde lidt en tryghed. Det var ikke livsnødvendigt for os at hente ham. Vi ville stadig have et godt hold.

- Men vi ville meget, meget gerne få det til at lykkes. Så ja, som altid var det sidste døgn desværre lidt mere hektisk, end vi kunne have ønsket os.

Claus Steinlein er tilfreds med klubbens transfervindue, men forstår samtidig skepsissen blandt fans. Foto: Anthon Unger

Forstår kritikken

Alligevel er Claus Steinlein alt i alt tilfreds med klubbens transfervindue.

Også selvom man har vinket farvel til to bærende navne i Evander og Anders Dreyer, mens man har sagt goddag til lidt mere ukendte navne, der udover Armin Gigovic og Emam Ashur også tæller lejesvenden Astrit Selmani.

Men den jyske FCM-boss forstår godt, hvorfor fansene måske nu kigger på truppen med et skeptisk blik.

- Samlet set nåede vi det, vi gerne ville. Men hvis jeg var fan lige nu og kunne se, at vi har solgt to kæmpe profiler og tilført tre spillere, man ikke rigtig kender, er Midtjylland så klar til det, der venter? Er vi ikke blevet lidt dårligere?

- Det kan jeg godt forstå, at folk udefra siger. Men der glæder jeg mig til, at vi kommer i gang, og jeg tror faktisk på, at Albert (Cabellas, red.) og trænerteamet får sat strøm til det Midtjylland, vi gerne vil være kendt for. Og jeg er sikker på, at de spillere, vi har, kommer til at løfte sig.

FC Midtjylland tager inden længe hul på den nye sæson, når de om små to uger skal spille det første af to Europa League-opgør mod portugsiske Sporting CP.

