Transferdrama om Superliga-spiller

Rasmus Nicolaisen er snart fortid i FC Midtjylland.

Længe så det ud til, at den 24-årige centerforsvarer var klar til at skrive under med IFK Norrköping i Sverige, men en sen interesse fra franske Toulouse gav Nicolaisen kolde fødder.

Svenske medier har skrevet, at Norrköping var enig med FC Midtjylland om en transferovergang, og den svenske klub havde endda booket både flybillet og en tid til lægeundersøgelse.

Oplysninger den svenske klub siden har bekræftet.

Et tilbud i ellevte time fra Ligue 2-klubben Toulouse fik dog Nicolaisen til at sætte kursen mod Frankrig i stedet for Sverige.

Rasmus Nicolaisen har fået spilletid i tre Superliga-kampe og tre CL-kvalkampe i denne sæson. Sidste sæson var han lejet ud til Portsmouth. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der endnu ikke opnået enighed mellem Toulouse og FC Midtjylland, men det forventes at være en smal sag, når nu Norrköping kunne finde kronerne til at tilfredsstille Ankersen, Steinlein og co.

Rasmus Nicolaisen har fået masser af spilletid i denne sæson i Bo Henriksens nye system, men FC Midtjylland har ikke kunnet garantere ham spilletid, når transfervinduet lukker og alle ulve er tilbage i skoven fra skader og coronakarantæner.

Derfor har forsvarsspilleren ønsket at prøve sig af i en ny klub. Og ikke blot på en lejeaftale.

Tidspunktet er altså inde til et skifte for Rasmus Nicolaisen, og turen går altså med al sandsynlighed til Toulouse, der allerede har den tidligere OB-spiller Mikkel Desler i folden.