Transferkup af FC Midtjylland: Henter topscorer hjem

Den tidligere FC Nordsjælland-profil Emiliano Marcondes lander kl. 21 i Billund. Han skal tørne ud for FC Midtjylland, der har tætte forbindelser til Marcondes' nuværende klub, Brentford

Klokken 21 mandag aften lander et fly fra London i Billund.

I flyet fra British Airways er en kommende FC Midtjylland-spiller: Emiliano Marcondes.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den tidligere FC Nordsjælland-bomber snart ny mand på Heden, hvor han skal forsøge at sparke midtjyderne til guld.

Marcondes var Superliga-topscorer, da han for lidt over halvandet år siden tog til engelske Brentford, men han har ikke haft succes i The Championship.

Noget af forklaringen er skader, og Marcondes er slet ikke kommet på scoringstavlen i 'danskerklubben', der som bekendt har tætte forbindelser til FC Midtjylland og har samme hovedaktionær i skikkelse af Matthew Benham.

FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, fortalte tidligere på aftenen, at han skulle ud og hente en ny spiller i Billund, og at der var tale om en offensiv spiller.

Klubben har også teaset for en ny spiller på Twitter.

Søndag erkendte sportschefen over for TV3', at Marcondes var en spiller, der ville kunne forstærke FCM-truppen.

- Marcondes er en dygtig spiller, men som jeg sagde før, vi kigger kun på spillere, der virkelig kan forstærke os. Det kunne man måske godt sige, at Marcondes kunne, og det er der helt sikkert også flere spillere, der kan.

24-årige Emiliano Marcondes er noteret for 31 Championship-kampe for Brentford. Før opholdet i England var han i flere sæsoner i FC Nordsjælland.

Eriksen i transfer-limbo: Bare jeg selv kunne bestemme

Officielt: Simon Kjær skifter klub

Se også: Brøndby beholder Kamil Wilczek: Der er ro på nu

Superligaens kendisfans: Lars Lilholt elsker at råbe efter dommeren